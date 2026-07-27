Греческий Олимп и пляжи Нормандии включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Греческие власти добивались этого много лет: ЮНЕСКО причислила гору Олимп к знаковым памятникам мира. В список Всемирного наследия также включены пляжи высадки союзников в Нормандии и "народные" театры в Италии.

Гора Олимп внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято на 48-й сессии Комитета организации, проходящей в южнокорейском Пусане, пишет euronews.com

Мифическая "обитель богов" Древней Греции единогласно признана природным и культурным объектом, представляющим "выдающуюся универсальную ценность для всего человечества".

Включение Олимпа в Список всемирного наследия "является одной из важнейших международных достижений в сфере защиты культурного и природного наследия, поскольку признаёт выдающуюся универсальную ценность обширной территории Олимпа, ставя её в один ряд с наиболее знаковыми памятниками", — говорится в совместном заявлении министерств культуры и окружающей среды и энергетики Греции.

"С сегодняшнего дня мифический Олимп принадлежит человечеству, и должен находиться под охраной. Единогласное решение ЮНЕСКО о его внесении в список объектов Всемирного наследия — общенациональный успех первостепенного значения", — подчеркнул в своём сообщении премьер страны Кириакос Мицотакис.

Попадание Олимпа — мифического пристанища 12 олимпийских богов во главе с громовержцем Зевсом — в перечень ЮНЕСКО стало плодом усилий греческих властей в последние 12 лет.

Самая высокая гора страны с вершиной на высоте 2918 метров — это уникальный природный ландшафт, отличающийся биразноообразием. Здесь обитают многочисленные редкие виды флоры и фауны. Кроме того, сам регион, где расстилается горный массив Олимпа, известен обилием памятников, которые являют собой симбиоз религии, истории и культуры.

Пляжи высадки в День "Д" и древние японские столицы

На той же сессии в Пусане рассматривались десятки кандидатур. Решением Комитета в Список всемирного наследия были также внесены пять пляжей союзнической высадки в Нормандии в рамках кампании по освобождению Западной Европы от нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), который оценивает заявки для Комитета всемирного наследия, пришёл к выводу, что на этой территории сохранились обширные руины немецких укреплений, видимые следы бомбардировок и затонувшие корабли — свидетельства исторического события, "которое, как считается, позволило вернуть свободу и предвозвестило устойчивый мир на европейском континенте".

Место в списке ЮНЕСКО получили также древние японские столицы Асука и Фудзивара и регион Бома-Бандингило в Южном Судане, где проходит самая масштабная на планете сухопутная миграция млекопитающих, известная как Великая нильская миграция, в ходе которой, среди прочего, перемещаются около 6 миллионов антилоп.

В список были также включены исторические театры региона Марке в Италии, комплекс Королевские крепости Лангедока во Франции (Forteresses royales), 13 архитектурных объектов Алвара Аалто в Финляндии (Aalto Works), Лесное поселение Целендорф в Берлине (Waldsiedlung Zehlendorf), крепость Аламут в Иране, рокасы (roças) Сан-Томе и Принсипи, исторические сельскохозяйственные угодья XIX века, а также ансамбль современной архитектуры Ташкента.