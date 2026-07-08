«Хора села» может стать объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Традиционный сельский танец «Хора села» может быть включен в список элементов нематериального культурного наследия, предлагаемых для признания ЮНЕСКО.

Национальная комиссия по сохранению нематериального культурного наследия рассмотрела подготовку соответствующего досье и рекомендовала начать сотрудничество с Румынией и другими странами Юго-Восточной Европы для подачи совместной заявки, пишет rupor.md

Представители Национального центра традиционной культуры представили результаты опроса о традиции «Хоры села», который был проведен в 118 населенных пунктах Молдовы. Собранные данные показали, что этот народный танец остается живой традицией, сохраняется и передается из поколения в поколение во многих сообществах.

Комиссия также рассмотрела проект инвентарной карточки элемента «Хора села» — документа, необходимого для подготовки возможной кандидатуры в ЮНЕСКО. На основе собранных материалов рекомендовано подготовить обобщающий документ и направить его профильным учреждениям Румынии и других стран Юго-Восточной Европы для формирования совместного досье.

Хора является одной из самых известных форм народной культуры в Румынии, Молдове и других странах региона. Этот танец традиционно объединяет людей во время праздников, семейных торжеств и культурных мероприятий.

Кроме того, комиссия обсудила проведение Форума нематериального культурного наследия, который состоится 16 октября и будет посвящен Международному дню нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО от Республики Молдова включены пять элементов: мужское колядование, традиционные техники изготовления ковров, праздник Мэрцишор, искусство вышивки рубашки с алтицей и традиции, связанные с кобзой.