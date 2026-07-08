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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 21:00
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«Хора села» может стать объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Традиционный сельский танец «Хора села» может быть включен в список элементов нематериального культурного наследия, предлагаемых для признания ЮНЕСКО.

«Хора села» может стать объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
«Хора села» может стать объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Национальная комиссия по сохранению нематериального культурного наследия рассмотрела подготовку соответствующего досье и рекомендовала начать сотрудничество с Румынией и другими странами Юго-Восточной Европы для подачи совместной заявки, пишет rupor.md

Представители Национального центра традиционной культуры представили результаты опроса о традиции «Хоры села», который был проведен в 118 населенных пунктах Молдовы. Собранные данные показали, что этот народный танец остается живой традицией, сохраняется и передается из поколения в поколение во многих сообществах.

Комиссия также рассмотрела проект инвентарной карточки элемента «Хора села» — документа, необходимого для подготовки возможной кандидатуры в ЮНЕСКО. На основе собранных материалов рекомендовано подготовить обобщающий документ и направить его профильным учреждениям Румынии и других стран Юго-Восточной Европы для формирования совместного досье.

Хора является одной из самых известных форм народной культуры в Румынии, Молдове и других странах региона. Этот танец традиционно объединяет людей во время праздников, семейных торжеств и культурных мероприятий.

Кроме того, комиссия обсудила проведение Форума нематериального культурного наследия, который состоится 16 октября и будет посвящен Международному дню нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО от Республики Молдова включены пять элементов: мужское колядование, традиционные техники изготовления ковров, праздник Мэрцишор, искусство вышивки рубашки с алтицей и традиции, связанные с кобзой.

Источник
rupor.md logorupor
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