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eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Сентября 2026, 23:50
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Госдеп США: Иранская делегация получит разрешение на участие в Генассамблее ООН

Иранская делегация получит разрешение на участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Госдеп США: Иранская делегация получит разрешение на участие в Генассамблее ООН.
Госдеп США: Иранская делегация получит разрешение на участие в Генассамблее ООН.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил представитель Государственного департамента США, передает eurointegration.com.ua

По словам пресс-секретаря ведомства, на членов иранской делегации будут распространяться ограничения на передвижение, а также запреты на приобретение предметов роскоши и других товаров в соответствии с политикой США.

"Делегация в этом году меньше, чем в прошлом году", – отметил он.

Согласно новому исследованию Конгресса США, решение Трампа начать войну против Ирана обошлось американским налогоплательщикам в около $38 млрд прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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