Госдеп США: Иранская делегация получит разрешение на участие в Генассамблее ООН.

Иранская делегация получит разрешение на участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил представитель Государственного департамента США, передает eurointegration.com.ua

По словам пресс-секретаря ведомства, на членов иранской делегации будут распространяться ограничения на передвижение, а также запреты на приобретение предметов роскоши и других товаров в соответствии с политикой США.

"Делегация в этом году меньше, чем в прошлом году", – отметил он.

Согласно новому исследованию Конгресса США, решение Трампа начать войну против Ирана обошлось американским налогоплательщикам в около $38 млрд прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий.