Глава ВОЗ: Выявлены 12 случаев заражения хантавирусом

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания возросло до 12, передает report.az

Об этом в ходе брифинга заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сегодня Нидерланды подтвердили еще один случай заболевания у члена экипажа, сошедшего на берег на Тенерифе, который был репатриирован в Нидерланды и с тех пор находится в самоизоляции. В настоящий момент известно о 12 случаях заболевания и 3 случаях смерти", - сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что с 2 мая, когда ВОЗ впервые проинформировала о вспышке заболевания, о новых случаях смерти от хантавируса не сообщалось.