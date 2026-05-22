22 Мая 2026, 20:37
Глава Нацразведки США подала в отставку из-за диагноза своего мужа

Директор национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку из-за редкой формы рака костей у ее мужа.

Сегодня Габбард уведомила главу государства о своем решении в Овальном кабинете. Последним ее рабочим днем станет 30 июня, передает foxnews.com

«К сожалению, я вынуждена подать в отставку. Моему мужу Абрахаму недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей. Сейчас я должна оставить государственную службу, чтобы быть рядом с ним и полностью поддерживать его в этой борьбе», — говорится в письме.

Габбард подчеркнула, что супруг был ее опорой на протяжении всех 11 лет брака, включая командировку в Восточную Африку и политические кампании, поэтому она не может оставить его справляться с недугом в одиночку.

