22 Мая 2026, 08:58
Глава МИД Украины: В войне наступает переломный момент

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что сейчас в российско-украинской войне происходит переломный момент. И чтобы достичь мира, нужно три составляющие.

Сибига рассказал, что принял участие в неформальной министерской встрече Совета НАТО-Украина в Хельсинбурге, на которой были главы МИД стран-союзников по НАТО. Он отметил, что в войне человеческий ресурс РФ уже не является преимуществом, пишет rbc.ua

"Мы находимся в переломном моменте войны, и давление на Москву усиливается. Украина держит оборону, и российская людская мощь больше не является решающим преимуществом", - подчеркнул министр.

Он отметил, что для достижения мира необходимо сосредоточиться на трех важных элементах: дипломатии, давлении и силе.

"Нам необходим новый импульс в наших усилиях по установлению мира, одновременно с усилением наших специальных долгосрочных санкций и других рычагов влияния", - пишет Сибига.

Также он сказал, что проинформировал союзников о растущих угрозах со стороны Беларуси и призвал к соответствующим действиям, сдерживанию и шагам по предотвращению расширения со стороны Москвы и Минска.

Украина в свою очередь больше не просто просит пожертвований, но и является участником процесса обеспечения безопасности, донором и партнером, который готов "поделиться своим опытом с союзниками".

"Эти инвестиции принесут наибольшие дивиденды мира за всю нашу жизнь. Благодарю всех наших союзников за вашу приверженность нашему общему делу, за сегодняшние пожертвования и за вашу неизменную поддержку Украины. Особую признательность выражаю Швеции за то, что она является прекрасным союзником", - сказал глава МИД Украины.

Резюмируя Сибига добавил, что за прошедший год НАТО укрепилось, решение о повышении военных расходов до 5% ВВП стало исторической вехой, "и США заслуживают за это похвалы".

Источник
