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eurointegration.com.ua logoeurointegration
13 Июня 2026, 10:12
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Габбард "рассекретила" карту биолабораторий США, в том числе в Украине

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом с должности "рассекретила" данные, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 "биолабораторий", в том числе и в Украине.

Габбард &#34;рассекретила&#34; карту биолабораторий США, в том числе в Украине.
Габбард "рассекретила" карту биолабораторий США, в том числе в Украине.

Об этом говорится в ее заявлении, пишет eurointegration.com.ua

В заявлении утверждается, что среди таких объектов, где якобы проводятся исследования биологических патогенов, в частности опасных, есть и лаборатории в Украине, которые могут "находиться под угрозой из-за длительной российско-украинской войны".

В заявлении Габбард говорится, что американская разведка ранее предупреждала о вероятном хранении опасных патогенов в одной из биолабораторий, "финансируемой США в Украине".

Что примечательно: на "карте", где якобы обозначены "биолаборатории", офис Габбарда указал неверное расположение Киева и обозначил один из городов как "Чернов" вместо, вероятно, Черновцов. Также на "карте" указывается, что Украина якобы имеет "биолаборатории" и в оккупированном Россией Крыму, и в городе "Закарпатье".

Журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat, гражданин Болгарии Христо Грозев, отреагировал на такие "рассекреченные" данные и заявил, что Габбард "фактически подарила Кремлю еще одну информационную операцию".

А журналист Financial Times Кристофер Миллер считает, что Габбард воспользовалась возможностью распространить одну из своих любимых теорий заговора.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину Габбард "обосновывала" существование биологических лабораторий в Украине, финансируемых США.

Среди "подтверждений" этому она привела документ Пентагона о сотрудничестве с украинским правительством в сфере безопасного выявления и диагностики биологических угроз, а также снижения рисков, связанных с патогенами. Но в том пресс-релизе говорится о том, что с 2005 года США предоставили около $200 млн 46 украинским лабораториям.

Чиновница использовала эту формулировку в пользу существования американских биолабораторий – чего, очевидно, не было.

Габбард "рассекретила" карту биолабораторий США, в том числе в Украине

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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