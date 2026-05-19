FT: Путин и Си обсудят мегапроект газопровода, который должен заменить Европу.

Поездка Путина в Китай подчеркивает его тесные связи с Си всего через несколько дней после того, как Дональд Трамп совершил первый за девять лет визит президента США в Китай.

Долго откладываемый газопровод "Сила Сибири - 2" мощностью 50 млрд кубометров в год, который должен пройти на восток в Китай от российских газовых месторождений, когда-то обслуживавших Европу, станет предметом "серьезных" и "очень подробных" обсуждений между Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, заявили в Кремле.

Аналитики говорят, что экономические проблемы России, которые усугубляются спустя четыре года после ее вторжения в Украину, повышают вероятность того, что Путин и Си договорятся о продвижении газопровода. Его рассматривают как единственный реальный шанс Москвы частично компенсировать утраченный экспорт в Европу.

В сентябре прошлого года Россия и Китай подписали "меморандум о строительстве" газопровода, после чего инженеры "Газпрома" начали работать над техническими проектами. Но две страны до сих пор не могут договориться о цене, которую Пекин будет платить за газ, и объеме, который он обязуется покупать.