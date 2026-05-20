FT: ЕС на следующей неделе обсудит кандидатуры переговорщиков с Россией.

Об сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, Вашингтон и Киев поддержали идею вовлечения Европы в переговоры с российским президентом.

На встрече министров также будут обсуждаться требования Европы к «постконфликтным отношениям» с Россией, имеющиеся у ЕС «красные линии» по урегулированию конфликта на Украине, а также предварительные условия ЕС для начала переговоров с Кремлем. Украинские власти хотят, чтобы Европа подтолкнула Россию к немедленному прекращению огня и заморозке военных действий по линии фронта, заявил неназванный высокопоставленный европейский чиновник. По словам других источников, российская сторона дала понять, что будет открыта для «более конструктивного» обсуждения.

Президент Владимир Путин называл подходящим переговорщиком для диалога России и Европы бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Его кандидатуру отвергли глава европейской дипломатии Кая Каллас и само правительство ФРГ. Среди других возможных претендентов обсуждали экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Финляндии Александра Стубба.