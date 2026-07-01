Французы штурмуют магазины в надежде купить кондиционер перед волной жары

В магазинах сети Lidl во Франции возник ажиотаж после того, как ритейлер сообщил о старте продаж около двухсот тысяч кондиционеров накануне прогнозируемой на выходные сильной жары.

У одного из магазинов в северном пригороде Парижа очередь растянулась вдоль тротуара уже с семи часов утра, то есть за два часа до открытия, и достигла примерно двухсот человек, пишет stirileprotv.ro

В целом толпа была настроена доброжелательно, однако не обошлось без стычек между некоторыми покупателями, которые пытались пройти без очереди.

«Я не открою магазин, пока вы не разойдётесь!» — крикнула одна из менеджеров, в то время как покупатели засыпали её вопросами. Другой сотрудник сообщил агентству AFP, что в этот магазин поступило всего два кондиционера.

Лассана, отказавшийся назвать свою фамилию, оказался одним из двух счастливчиков: он приехал в магазин в четыре часа утра.

69-летней Фату повезло меньше: «Я пришла сюда в 06:30. Мне сказали, что есть только два кондиционера. Я была третьей в очереди. Это надувательство», — возмущалась она, критикуя коммуникационную политику ритейлера.

Другие люди из толпы также выражали недовольство сетью Lidl, заявляя, что чувствуют себя «как животные».

В Севране, одном из пригородов Парижа, перед супермаркетом Lidl образовалась длинная автомобильная пробка, которая серьёзно затруднила дорожное движение.

«Это безумие! Всё заблокировано, весь центр города парализован из-за этого», — заявила агентству AFP 59-летняя местная жительница Лоуренс Дюшато.

Длинные очереди, ажиотаж в магазинах, давка и толкотня: многочисленные видеозаписи в социальных сетях запечатлели толпы людей, пытающихся приобрести вентиляторы и кондиционеры по сниженным ценам в других магазинах сети Lidl.