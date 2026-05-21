21 Мая 2026, 22:11
Франция "утопила" Европу в дешевой электроэнергии: цены ушли в минус

Во Франции сегодня, 21 мая, наблюдался резкий рост производства солнечной энергии. Солнечная погода способствовала увеличению выработки электроэнергии, что позволило резко увеличить экспорт электроэнергии на соседние рынки.

В определенный момент выработка солнечной энергии во Франции превысила 20 гигаватт. Согласно прогнозам Bloomberg, в ближайшие два дня выработка электроэнергии вырастет еще больше, передает unian.net

Всплеск солнечной энергии в сочетании с выработкой почти 40 гигаватт от крупного парка атомных электростанций Франции означает, что в энергосистеме наблюдается значительный профицит электроэнергии. При этом экспорт в соседние страны, включая Германию, Италию и Великобританию, составляет около 15 гигаватт.

Согласно данным государственной службы прогнозирования погоды Météo-France, волна теплого воздуха из Северной Африки способствовала солнечной погоде. Ожидается, что жаркая погода усилится в течение следующей недели: в эти выходные температура в Париже достигнет 31 °C, а на большей части юга и запада Франции – около 30 °C.

Приток солнечной энергии привел к тому, что во второй половине дня на бирже Epex Spot SE цены на электроэнергию во Франции опустились примерно до -8 евро за мегаватт-час. На аукционе Epex, посвященном поставкам электроэнергии в пятницу, цены опускались ниже нуля в течение четырех часов. В последние недели компания Electricite de France SA продолжала эксплуатировать реакторы даже при снижении цен, следуя просьбам оператора о поддержании стабильности системы.

Источник
