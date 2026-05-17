theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
17 Мая 2026, 10:12
5 081
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Фицо: Конфликт в Украине продлится еще довольно долго

Фицо указал на конфликтный потенциал вокруг Ирана и Кубы и выразил надежду, что это не приведет к применению ядерного оружия.

Фицо: Конфликт в Украине продлится еще довольно долго.
Фицо: Конфликт в Украине продлится еще довольно долго.

«Один классик сказал: «Хорошо уже было, и давайте радоваться, что мы были при этом», — добавил он.

Российско-украинский конфликт, вероятно, будет продолжаться «еще довольно долго», заявил словацкий премьер Роберт Фицо на встрече со студентами, запись опубликована на YouTube.

«Я понятия не имею, когда закончится война в Украине. Можете меня спрашивать тысячу раз. Я не знаю. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным, потом я говорил и с украинским президентом [Владимиром] Зеленским. У каждого своя история. Иногда вы уже не знаете, кому верить», — добавил он.

Фицо выразил уверенность, что относительно Ирана, Кубы и других стран существует «огромный потенциал для новых и новых военных конфликтов». 

«Я только надеюсь, что ни у кого не поедет крыша и он не сбросит где-нибудь атомную бомбу», — добавил словацкий лидер.

Политик призвал не ждать легких времен ни в какой из сфер. «Один классик сказал: «Хорошо уже было, и давайте радоваться, что мы были при этом». Я не вижу слишком перспективным время, которое сегодня на нас надвигается», — признал Фицо.

Словацкий премьер призвал ценить мир и подчеркнул, что в боевых действиях происходят «вещи, о которых нам даже не снится».

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте