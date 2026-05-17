Фицо: Конфликт в Украине продлится еще довольно долго.

Российско-украинский конфликт, вероятно, будет продолжаться «еще довольно долго», заявил словацкий премьер Роберт Фицо на встрече со студентами, запись опубликована на YouTube.

«Я понятия не имею, когда закончится война в Украине. Можете меня спрашивать тысячу раз. Я не знаю. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным, потом я говорил и с украинским президентом [Владимиром] Зеленским. У каждого своя история. Иногда вы уже не знаете, кому верить», — добавил он.

Фицо выразил уверенность, что относительно Ирана, Кубы и других стран существует «огромный потенциал для новых и новых военных конфликтов».

«Я только надеюсь, что ни у кого не поедет крыша и он не сбросит где-нибудь атомную бомбу», — добавил словацкий лидер.

Политик призвал не ждать легких времен ни в какой из сфер. «Один классик сказал: «Хорошо уже было, и давайте радоваться, что мы были при этом». Я не вижу слишком перспективным время, которое сегодня на нас надвигается», — признал Фицо.

Словацкий премьер призвал ценить мир и подчеркнул, что в боевых действиях происходят «вещи, о которых нам даже не снится».