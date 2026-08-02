Exxon и Chevron: Дорогое топливо пришло надолго, даже если нефть подешевеет.

Высокие цены на бензин, дизельное и авиационное топливо могут сохраняться ещё долго, даже если сырая нефть продолжит дешеветь.

Руководители ExxonMobil и Chevron предупреждают: главным ограничением мирового энергетического рынка становится уже не добыча нефти, а её переработка, пишет rua.gr

Войны на Украине и Ближнем Востоке, атаки на нефтеперерабатывающие заводы, проблемы с судоходством и ограничения экспорта топлива сократили доступные мощности отрасли. В результате нефть на рынке может присутствовать, но превратить её в бензин, дизель или авиакеросин в необходимых объёмах становится всё сложнее.

«Главным узким местом энергетической системы является нефтепереработка», - говорит финансовый директор ExxonMobil Нил Хансен

По оценке Melius Research, фактически недоступно почти 10% мировой нефтеперерабатывающей мощности. На рынок одновременно воздействуют нарушения перевозок через Ормузский пролив, украинские удары по российским НПЗ и ограничения на экспорт нефтепродуктов из Китая.

Цена топлива на заправке складывается не только из стоимости сырой нефти. В неё входят расходы и прибыль нефтеперерабатывающих предприятий, транспортировка, хранение, розничная наценка и налоги.

Если НПЗ работают почти на пределе, любое дополнительное нарушение быстро сокращает предложение готового топлива. Переработчики начинают платить больше за доступное сырьё и транспортировку, а дефицит бензина и дизеля увеличивает их маржу.

Эта ситуация уже заметна в Соединённых Штатах. Стоимость нефти West Texas Intermediate снизилась примерно на 26% по сравнению с пиком 2026 года, тогда как розничный бензин подешевел лишь приблизительно на 10%. Средняя цена бензина в стране при этом превышала четыре доллара за галлон.

Американское Управление энергетической информации также ожидает, что более дешёвая нефть частично снизит цены на бензин, но значительная часть этого эффекта будет поглощена ростом оптовой и розничной маржи.

По оценке ExxonMobil, около 5 миллионов баррелей суточной нефтеперерабатывающей мощности остаются недоступными для рынка.

Генеральный директор компании Даррен Вудс заявил, что не может вспомнить другого периода, когда свободные перерабатывающие мощности были бы настолько малы по отношению к мировому спросу.

Работающие предприятия вынуждены поддерживать загрузку, близкую к техническому максимуму. Это приносит нефтяным компаниям рекордную прибыль, но одновременно оставляет рынок почти без резерва на случай аварий, технического обслуживания или нового военного обострения.

По итогам второго квартала ExxonMobil сообщила о прибыли в 14,5 млрд долларов, а Chevron — примерно в 12,1 млрд долларов. Одним из главных источников роста стали высокие цены и маржа нефтепереработки.

Наиболее напряжённая ситуация сложилась на рынке так называемых средних дистиллятов. К ним относятся дизельное топливо, авиакеросин и печное топливо.

Глава Chevron Майк Уирт предупредил, что дефицит может усилиться по мере того, как страны Северного полушария начнут пополнять запасы топлива для зимнего отопительного сезона.

Розничные цены на дизель в США находятся всего примерно на 6% ниже максимума 2026 года, хотя снижение стоимости нефти оказалось в несколько раз более значительным.

Дизель особенно важен для грузовых перевозок, сельского хозяйства, строительной техники и промышленности. Поэтому его подорожание постепенно переходит в стоимость продуктов, товаров и логистики. Авиационное топливо, в свою очередь, влияет на цены билетов и расходы туристической отрасли.

Продолжающиеся удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям вывели из эксплуатации значительную часть мощностей страны. Россия была вынуждена ограничивать экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы не допустить ещё более тяжёлого дефицита на внутреннем рынке.

Даже государства, которые больше не покупают российские нефтепродукты напрямую, ощущают последствия. Сокращение поставок из России усиливает борьбу за дизель, бензин и авиакеросин из Индии, стран Персидского залива, США и других экспортных центров.

Одновременно военные действия на Ближнем Востоке осложняют работу предприятий и перевозку нефти через ключевые морские маршруты. Страховые ставки растут, танкеры вынуждены менять путь, а сроки и стоимость доставки увеличиваются.

Европейский центральный банк ожидает, что вклад нефтеперерабатывающей маржи в цену топлива достигнет максимума в августе, после чего может начать постепенно снижаться.

Однако возвращение к более обычному уровню способно занять длительное время. Фьючерсные котировки указывают, что маржа дизельного топлива может оставаться повышенной вплоть до конца 2027 года.

Для заметного снижения цен потребуется не только удешевление нефти, но и восстановление повреждённых НПЗ, нормализация судоходства, увеличение экспорта готового топлива и создание свободного резерва перерабатывающих мощностей.

Поэтому дешёвая нефть сама по себе уже не гарантирует дешёвого топлива: пока мировая переработка работает на пределе, значительная часть снижения нефтяных котировок будет оставаться внутри отрасли, а не доходить до потребителя.