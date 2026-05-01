Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Румынии до 0,1% в 2026 году.

В 2027 году, согласно ожиданиям Еврокомиссии, ВВП Румынии вырастет на 2,3%, а инфляция замедлится до 3,7%, пишет stirileprotv.ro

По данным Национального института статистики, опубликованным недавно, в первом квартале 2026 года румынская экономика сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,7% (по сырым данным) в годовом исчислении.

В ноябре 2025 года Европейская комиссия оценивала реальный рост ВВП Румынии в 0,7% за 2025 год и в 1,1% — за 2026-й. Такой сдержанный прогноз объяснялся тем, что необходимая бюджетная консолидация сдерживает частное и государственное потребление, которое, в свою очередь, страдает от резкого ускорения инфляции.

Европейские аналитики тогда прогнозировали, что общий дефицит государственного бюджета, составивший 9,3% ВВП в 2024 году, снизится до 8,4% в 2025 году и до 6,2% — в 2026-м. Это сокращение связывалось с пакетами налоговых мер, принятых румынским правительством в последние месяцы.

Кроме того, в конце 2025 года ожидалось, что средняя инфляция по индексу потребительских цен вырастет до 6,7% в 2025 году, а затем опустится ниже 6% в 2026 году — на фоне слабого частного потребления и сильных дезинфляционных базовых эффектов.

«Отмена потолка цен на природный газ в марте 2026 года, вероятно, замедлит процесс дезинфляции. Аналогичным образом, вступление в силу системы торговли выбросами ЕС-2, если оно не будет отложено, как ожидается, подстегнёт инфляционное давление в 2027 году и отсрочит возвращение индекса потребительских цен к целевому показателю центрального банка (2,5 процента плюс-минус 1 процентный пункт) до конца года», — поясняла тогда Европейская комиссия.