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euronews.com logoeuronews
23 Сентября 2026, 23:42
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Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

Еврокомиссия разморозила 4,2 млрд евро из ранее заблокированных средств политики сближения для Венгрии, сочтя, что Будапешт устранил допущенные ранее нарушения принципов верховенства права.

Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии.
Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии.

Это решение также открывает путь к возвращению Венгрии в программу студенческих обменов Erasmus+ и инициативу по финансированию исследований Horizon Europe, передает euronews.com

В 2022 году ЕС приостановил выделение Венгрии 6,3 млрд евро средств политики сплочения, сославшись на недостатки в антикоррупционной системе страны, конфликты интересов и системные нарушения при проведении государственных закупок.

Премьер-министр Петер Мадьяр, одержавший уверенную победу на выборах в апреле, строил свою кампанию в том числе на обещании разблокировать средства Евросоюза, замороженные в годы 16‑летнего правления Виктора Орбана.

«Венгрия предприняла важные шаги для укрепления верховенства права и защиты финансовых интересов Союза, – говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. - Сегодня мы предлагаем разблокировать 4,2 млрд евро и вновь открыть двери Erasmus+ и Horizon Europe для венгерских студентов и исследователей. Я рада, что они снова смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые создает наш Союз. Это показывает, что реформы дают результаты».

В мае Мадьяр и фон дер Ляйен договорились о разблокировании 16,4 млрд евро финансирования ЕС при условии, что страна выполнит ключевые контрольные ориентиры в сфере верховенства права. Всего Венгрия должна была реализовать 27 так называемых «супер-этапов» и более ста других.

В конце августа Венгрия объявила, что выполнила все условия, включая урегулирование ситуации вокруг фондов общественного интереса (KEKVA) – правовой конструкции, которую прежнее правительство использовало для установления контроля над публичными учреждениями, такими как университеты.

Помимо разблокированных 4,2 млрд евро, Венгрия добивается перечисления еще 10 млрд евро из фондов восстановления; оценка этого запроса Европейской комиссией продолжается.

Еще 2 млрд евро средств политики сближения остаются замороженными из‑за опасений, связанных с системой предоставления убежища, законом о защите детей и академической свободой. Мадьяр пообещал урегулировать эти вопросы до конца года.

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Источник
euronews.com logoeuronews
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