Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии
Еврокомиссия разморозила 4,2 млрд евро из ранее заблокированных средств политики сближения для Венгрии, сочтя, что Будапешт устранил допущенные ранее нарушения принципов верховенства права.
Это решение также открывает путь к возвращению Венгрии в программу студенческих обменов Erasmus+ и инициативу по финансированию исследований Horizon Europe, передает euronews.com
В 2022 году ЕС приостановил выделение Венгрии 6,3 млрд евро средств политики сплочения, сославшись на недостатки в антикоррупционной системе страны, конфликты интересов и системные нарушения при проведении государственных закупок.
Премьер-министр Петер Мадьяр, одержавший уверенную победу на выборах в апреле, строил свою кампанию в том числе на обещании разблокировать средства Евросоюза, замороженные в годы 16‑летнего правления Виктора Орбана.
«Венгрия предприняла важные шаги для укрепления верховенства права и защиты финансовых интересов Союза, – говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. - Сегодня мы предлагаем разблокировать 4,2 млрд евро и вновь открыть двери Erasmus+ и Horizon Europe для венгерских студентов и исследователей. Я рада, что они снова смогут в полной мере воспользоваться возможностями, которые создает наш Союз. Это показывает, что реформы дают результаты».
В мае Мадьяр и фон дер Ляйен договорились о разблокировании 16,4 млрд евро финансирования ЕС при условии, что страна выполнит ключевые контрольные ориентиры в сфере верховенства права. Всего Венгрия должна была реализовать 27 так называемых «супер-этапов» и более ста других.
В конце августа Венгрия объявила, что выполнила все условия, включая урегулирование ситуации вокруг фондов общественного интереса (KEKVA) – правовой конструкции, которую прежнее правительство использовало для установления контроля над публичными учреждениями, такими как университеты.
Помимо разблокированных 4,2 млрд евро, Венгрия добивается перечисления еще 10 млрд евро из фондов восстановления; оценка этого запроса Европейской комиссией продолжается.
Еще 2 млрд евро средств политики сближения остаются замороженными из‑за опасений, связанных с системой предоставления убежища, законом о защите детей и академической свободой. Мадьяр пообещал урегулировать эти вопросы до конца года.