Еврокомиссия отвергла призывы отложить отказ от китайских инверторов.

Еврокомиссия не станет продлевать установленный на 1 ноября срок отказа от использования китайских солнечных инверторов в энергетических проектах, финансируемых ЕС.

Таким образом, Брюссель не удовлетворил просьбы инвесторов и представителей отрасли дать им больше времени на переход к другим поставщикам, передает euronews.com

С 1 ноября операторы объектов, подключенных или подлежащих подключению к электросети ЕС, обязаны исключать поставщиков высокой степени риска и переходить на инверторы компаний, не относящихся к этой категории. Решение обусловлено соображениями безопасности.

В начале года исполнительный орган ЕС утвердил временные методические рекомендации, ограничивающие использование средств Евросоюза для проектов в области чистой энергетики, в частности солнечной, ветровой и накопления энергии, которые зависят от инверторов поставщиков высокой степени риска, то есть китайских компаний, таких как Huawei.

Брюссель обеспокоен тем, что производители могут получить удаленный доступ к инверторам и манипулировать их работой. Потенциально это может дестабилизировать электросети и вызвать масштабные отключения электроэнергии.

Заинтересованные стороны утверждают, что график, установленный Еврокомиссией, нереалистичен и создаст финансовые и практические проблемы для проектов в сфере возобновляемой энергетики. Но Брюссель заявляет, что жизнеспособная альтернатива в виде инверторов некитайского производства уже существует, а цена за обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры ЕС — вполне умеренная.

Руководителям проектов и инвесторам теперь придется подстроиться под новые правила, пересматривая заложенные в бюджет расходы не только на сами инверторы, но и на гарантийные обязательства и сопутствующие услуги, включая обслуживание.