ЕС преодолевает энергокризис из-за ситуации в Иране достаточно уверенно.

Перебои в поставках сказываются на экономическом росте и инфляции во всем мире, однако их эффект оказался не таким ощутимым, как в 2022 году, передает dw.com

Одним из ключевых ресурсов для производства электроэнергии в ЕС остается природный газ. 45% газового импорта Евросоюза приходится на СПГ. До начала войны США и Израиля с Ираном почти 20% мирового предложения обеспечивал Катар, сейчас его экспорт парализован.

Однако паники на рынках нет. В ФРГ годовой форвардный контракт на базовую поставку электроэнергии торгуется примерно по 90 евро за мегаватт-час - это лишь немного выше довоенного уровня. Для сравнения: в августе 2022 года цена такого контракта приблизилась к 700 евро за мегаватт-час.

Что делает европейскую энергетику устойчивой?

Источники поставок газа стали более разнообразными, потребление газа сократилось, а доля возобновляемых источников энергии в системе заметно выросла. Поддерживают стабильность развитие инфраструктуры СПГ, энергосбережение и более тесная координация между европейскими странами, объясняет в интервью DW глава отдела энергетики, транспорта и окружающей среды Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт. Немаловажно и то, что Китай снижает импорт СПГ, в том числе из-за собственной добычи.

Доля газа в структуре генерации электроэнергии в ЕС снизилась с 19,2% в 2022 году до 16,6% в 2025-м, следует из данных исследовательского центра Ember. В то же время доля атомной энергетики выросла с 21,9% до 23,3% - в том числе благодаря преодолению кризиса во французской атомной отрасли. Доля ветряной генерации увеличилась с 15,2% до 17,1%, солнечной - с 7,5% до 13,1%, гидроэнергетики - с 9,9% до 11,7%.

Если ситуация на мировом рынке начнет нормализовываться, цены на электроэнергию в Европе, скорее всего, и вовсе вернутся к прежней траектории.