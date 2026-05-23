ЕС не пустил британские товары на свой единый рынок.

Об этом сообщает Financial Times. Инициативу Лондона, по словам источников газеты, рассматривали всего несколько стран ЕС: им показалось предложение чересчур выигрышным для Великобритании.

Одно из опасений насчет сделки заключалось в том, что Великобритания могла бы получить более выгодные условия, чем сами государства-члены ЕС в том числе за счет снижения регуляторных стандартов, сообщили собеседники издания.

Кроме того, Великобритания по-прежнему отказывается беспрепятственно принимать европейцев с материка. Это одна из так называемых «четырех свобод», гарантировать которые обязаны все участники единого рынка. В ЕС посчитали, что уступка Лондону была бы несправедливой по отношению к Норвегии и Швейцарии, которые ради торговли разрешают гражданам союза жить и работать в своих странах.

Дипломаты рассказали Financial Times, что страны, которые отклонили инициативу Великобритании, все же попросили Еврокомиссию «не закрывать эту дверь окончательно» — то есть, оставить идею для будущих переговоров. «Мы приветствуем амбициозный ход мысли»,— сказал собеседник газеты.

Издание напоминает, что в прошлом году Великобритания уже добивалась взаимного признания стандартов качества для свободного обращения своих товаров, но и тогда получила отказ. При этом нынешний премьер страны Кир Стармер обещал не возвращаться в единый рынок или таможенный союз, чтобы не отталкивать сторонников Брексита. В то же время его потенциальный преемник Уэс Стритинг, напротив, настаивает на более тесных связях с блоком, пишет Financial Times.