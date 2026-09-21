ЕС намерен утроить мощности своих центров обработки данных за семь лет.

Европейский союз намерен утроить мощность своих центров обработки данных в течение следующих семи лет, пытаясь догнать США и Китай в сфере искусственного интеллекта.

Строительство центров обработки данных вызвало бурную реакцию по всей территории США, где местные жители часто жалуются на энергоемкие системы искусственного интеллекта, приводящие к росту стоимости электроэнергии. Это горячая политическая тема в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает eurointegration.com.ua

ЕС заявил, что его программа будет предоставлять общественности информацию о потреблении воды и энергии объектами мощностью свыше 500 кВт, которые уже обязаны отчитываться о ключевых показателях эффективности перед ЕС.

"Трехкратное увеличение мощности наших центров обработки данных не может означать утроение нагрузки на наши энергосети, а также рост счетов за воду и электроэнергию", – заявила вице-президент Европейской комиссии по вопросам экологического перехода Тереза Рибера.

Как и в случае с бытовой техникой, рейтинговая система будет классифицировать центры обработки данных по цветовой шкале, где "А" (зеленый) будет означать наивысшую эффективность, а "G" (красный) – наименьшую, согласно данным Еврокомиссии.

По словам представителей Комиссии, для поощрения передовых практик при определении рейтинга будет учитываться вклад центров обработки данных в работу энергосистемы, в частности повторное использование отработанного тепла и расширение мощностей по производству чистой энергии.

"Эффективные, гибкие, работающие на дополнительной чистой энергии и повторно использующие отработанное тепло – именно так центры обработки данных становятся активом для энергетической трансформации ЕС", – добавила Рибера.

Центры обработки данных пока не стали острой политической проблемой в ЕС, поскольку блок значительно отстает от Соединенных Штатов в развитии искусственного интеллекта.