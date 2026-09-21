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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Сентября 2026, 19:18
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ЕС намерен утроить мощности своих центров обработки данных за семь лет

Европейский союз намерен утроить мощность своих центров обработки данных в течение следующих семи лет, пытаясь догнать США и Китай в сфере искусственного интеллекта.

ЕС намерен утроить мощности своих центров обработки данных за семь лет.
ЕС намерен утроить мощности своих центров обработки данных за семь лет.

Строительство центров обработки данных вызвало бурную реакцию по всей территории США, где местные жители часто жалуются на энергоемкие системы искусственного интеллекта, приводящие к росту стоимости электроэнергии. Это горячая политическая тема в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает eurointegration.com.ua

ЕС заявил, что его программа будет предоставлять общественности информацию о потреблении воды и энергии объектами мощностью свыше 500 кВт, которые уже обязаны отчитываться о ключевых показателях эффективности перед ЕС.

"Трехкратное увеличение мощности наших центров обработки данных не может означать утроение нагрузки на наши энергосети, а также рост счетов за воду и электроэнергию", – заявила вице-президент Европейской комиссии по вопросам экологического перехода Тереза Рибера.

Как и в случае с бытовой техникой, рейтинговая система будет классифицировать центры обработки данных по цветовой шкале, где "А" (зеленый) будет означать наивысшую эффективность, а "G" (красный) – наименьшую, согласно данным Еврокомиссии.

По словам представителей Комиссии, для поощрения передовых практик при определении рейтинга будет учитываться вклад центров обработки данных в работу энергосистемы, в частности повторное использование отработанного тепла и расширение мощностей по производству чистой энергии.

"Эффективные, гибкие, работающие на дополнительной чистой энергии и повторно использующие отработанное тепло – именно так центры обработки данных становятся активом для энергетической трансформации ЕС", – добавила Рибера.

Центры обработки данных пока не стали острой политической проблемой в ЕС, поскольку блок значительно отстает от Соединенных Штатов в развитии искусственного интеллекта.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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