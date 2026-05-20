epravda
20 Мая 2026, 23:11
364
Экспорт нефти из Саудовской Аравии упал до рекордного минимума

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в марте упал до рекордно низкого уровня в 4,974 млн баррелей в сутки, согласно данным за январь 2002 года.

Добыча Саудовской Аравии в марте составила около 6,967 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные JODI. Это также самый низкий показатель за всю историю наблюдений по сравнению с 10,882 млн баррелей в сутки в феврале, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Ежемесячные данные об экспорте предоставляют Эр-Рияд и другие члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) для JODI — инициативы по прозрачности данных, которую координируют энергетические организации, в частности ОПЕК и МЭА.

Война фактически закрыла Ормузский пролив, ключевой мировой нефтяной маршрут, ограничив добычу на Ближнем Востоке на миллионы баррелей и резко подняв цены на топливо. Это бьет по потребителям и бизнесу и заставляет правительства принимать меры по сохранению запасов.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, все больше сталкивается с трудностями при вывозе своего сырья на мировые рынки, поскольку конфликт блокирует потоки танкеров из залива.

Источник
epravda
