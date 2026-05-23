23 Мая 2026, 18:45
Эбола в Конго выходит из-под контроля: вспышка охватывает новые регионы

Медики не в состоянии отследить даже четверть контактов с больными.

В Конго резко ухудшается ситуация со вспышкой Эболы - медики не успевают отслеживать заражение, а вирус уже добрался до нескольких провинций. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным Министерства здравоохранения Демократической Республики Конго, по состоянию на 21 мая в стране подтвердили 83 случая заражения Эболой, еще 746 случаев остаются под подозрением.

Медики обнаружили более 1600 контактных лиц, однако смогли проследить только за 342 контактными лицами в тот день - это около 21% от общего количества тех, кто находится под наблюдением.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что меры реагирования уже отстают от темпов распространения инфекции.

Сейчас вирус распространился уже на три провинции страны, в частности Южное Киву вблизи границы с Руандой. Отдельные случаи заболевания также подтвердили в соседней Уганде.

Ситуацию осложняют боевые действия, массовое перемещение населения и недоверие местных жителей к власти и медикам.

В провинции Итури уже произошли столкновения вокруг карантинных мероприятий. После смерти одного из пациентов родственники требовали выдать тело для захоронения, однако медики отказали из-за высокого риска заражения.

Во время беспорядков неизвестные подожгли палатки для лечения Эболы, а несколько пациентов сбежали из медицинского центра, среди них были люди с подтвержденным диагнозом.

Вспышку вызвал редкий штамм Эболы "Бундибугио", против которого пока нет утвержденных вакцин или специального лечения.

ВОЗ предупреждает, что слабые возможности лабораторной диагностики и нехватка тестов существенно затрудняют борьбу с эпидемией.

Из-за высоких рисков соседние страны уже усиливают контроль на границах. В частности, Уганда временно ограничила пассажирские перевозки из Конго, а Руанда ввела дополнительный скрининг и карантинные меры для путешественников.

Источник
