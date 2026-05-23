Спутники NASA зафиксировали нетипичные процессы на Земле, происходящие ночью.

Спутники NASA зафиксировали изменения ночного освещения Земли, которые полностью разрушают прежние представления ученых. Искусственное освещение на планете больше не растет стабильно – вместо этого ночи начали мерцать сложными и непредсказуемыми узорами, пишет IDR, передает unian.net

Проект NASA Black Marble анализировал данные со спутниковых датчиков на протяжении почти десятилетия. Ученые выяснили, что ночи на Земле одновременно светлеют и тускнеют в разных уголках мира, что отражает деятельность человека, использование энергии и изменения в политике.

На новых картах зафиксировали как стремительное расширение городов, так и масштабные затемнения.

По их мнению, глобальная картина ночной планеты в настоящее время не является однородной. Пока города западного побережья США, Китай и северная Индия демонстрируют стремительный рост ночного света из-за индустриализации, другие регионы буквально погружаются в темноту.

Так, в Великобритании и Нидерландах уровень освещения упал на 22% и 21% соответственно, а Париж и другие регионы страны понесли снижение на 33%.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Nature, это массовое затемнение европейских городов существенно усилилось в 2022 году. По мнению экспертов, такие процессы произошли на фоне регионального энергетического кризиса, вызванного российско-украинской войной.

В то же время общее глобальное свечение планеты за период исследования выросло на 34%, однако этот рост скрывает серьезные локальные спады.

Исследователи описывают эти "двунаправленные изменения" как раскрытие сложных ритмов планеты: промышленные бумы наряду с мерами по энергосбережению, рост городов и политическое сокращение освещения.