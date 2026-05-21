Дуров выпустил новый ИИ-трек под названием «Прокси Сдал».

Вокальная партия выполнена в стилистике шансона. В тексте под названием «Прокси Сдал» автор обращается к «фраеру». Одна из строчек песни звучит так: «Что ж ты, фраер, прокси сдал?», пишет rbc.ru

Первый ИИ-трек под названием «Свой живой интернет» Дуров опубликовал 23 апреля. Он объяснил, что в 90-х «любил создавать свои музыкальные треки в программах вроде FruityLoops», а теперь решил возродить это хобби на базе современных инструментов.

Еще одну композицию в жанре военного марша Дуров опубликовал 25 апреля. Она представлена в двух версиях — одну из них основатель Telegram назвал «имперской».