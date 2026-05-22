theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
22 Мая 2026, 23:09
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Дубай построит огромный музей цифрового искусства

Проектированием здания займется архитектурное бюро, создавшее Бурдж-Халифу.

Дубай построит огромный музей цифрового искусства.
Дубай построит огромный музей цифрового искусства.

Власти Дубая анонсировали строительство Музея цифрового искусства MODA в целях укрепить позиции эмирата как глобального центра культуры и технологий. Проект реализуется на фоне растущей конкуренции между странами Персидского залива за лидерство в сфере цифрового и мультимедийного искусства, сообщает Artnet

MODA станет частью более масштабной инициативы по превращению финансового центра Дубая в технологический хаб стоимостью 27 млрд долларов, о которой было объявлено ранее в этом году. Музей будет посвящен иммерсивным и интерактивным форматам искусства, основанным на новейших технологиях. Сроки завершения строительства и бюджет пока не раскрываются.

Проектированием нового музея займется архитектурное бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture — создатель самого высокого здания в мире, дубайского небоскреба Бурдж-Халифа.

Как заявила председатель организации Dubai Culture, шейха Латифа бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, музей «станет важным шагом в реализации стремления города к будущему, где творчество объединяется с технологиями». Она также назвала MODA первым в своем роде учреждением в регионе.

Однако конкуренты не дремлют. В 2024 году в Саудовской Аравии открылся институт новых медиа Diriyah Art Futures, а в Абу-Даби работает иммерсивный комплекс teamLab Phenomena. В самом Дубае уже есть Музей будущего, а с 2022 года в рамках Art Dubai действует специальный раздел, посвященный цифровому искусству.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте