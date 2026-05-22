Дубай построит огромный музей цифрового искусства.

Власти Дубая анонсировали строительство Музея цифрового искусства MODA в целях укрепить позиции эмирата как глобального центра культуры и технологий. Проект реализуется на фоне растущей конкуренции между странами Персидского залива за лидерство в сфере цифрового и мультимедийного искусства, сообщает Artnet

MODA станет частью более масштабной инициативы по превращению финансового центра Дубая в технологический хаб стоимостью 27 млрд долларов, о которой было объявлено ранее в этом году. Музей будет посвящен иммерсивным и интерактивным форматам искусства, основанным на новейших технологиях. Сроки завершения строительства и бюджет пока не раскрываются.

Проектированием нового музея займется архитектурное бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture — создатель самого высокого здания в мире, дубайского небоскреба Бурдж-Халифа.

Как заявила председатель организации Dubai Culture, шейха Латифа бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, музей «станет важным шагом в реализации стремления города к будущему, где творчество объединяется с технологиями». Она также назвала MODA первым в своем роде учреждением в регионе.

Однако конкуренты не дремлют. В 2024 году в Саудовской Аравии открылся институт новых медиа Diriyah Art Futures, а в Абу-Даби работает иммерсивный комплекс teamLab Phenomena. В самом Дубае уже есть Музей будущего, а с 2022 года в рамках Art Dubai действует специальный раздел, посвященный цифровому искусству.