1 Августа 2026, 13:15
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Дрон попал в многоэтажку в центре Одессы.
Дрон попал в многоэтажку в центре Одессы
Российские войска днем 1 августа атаковали дронами Одессу. Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Войска РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, один из вражеских дронов попал в многоэтажный жилой дом в центре Одессы", - сообщил Кипер.
На месте работают все экстренные службы.
Пока известно о двух пострадавших в результате атаки по Одессе.
Пострадали 28-летний мужчина и 18-летний парень. Их госпитализировали с термическими ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.
На месте развернут оперативный штаб. Работают все соответствующие службы.