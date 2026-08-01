Дрон попал в многоэтажку в центре Одессы.

Российские войска днем 1 августа атаковали дронами Одессу. Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Войска РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, один из вражеских дронов попал в многоэтажный жилой дом в центре Одессы", - сообщил Кипер.

На месте работают все экстренные службы.

Пока известно о двух пострадавших в результате атаки по Одессе.

Пострадали 28-летний мужчина и 18-летний парень. Их госпитализировали с термическими ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.

На месте развернут оперативный штаб. Работают все соответствующие службы.



