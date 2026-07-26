Санду о дронах в Румынии: Мы осуждаем нарушения воздушного пространства НАТО и ЕС.

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала уничтожение еще одного беспилотника на территории Румынии и осудила повторяющиеся нарушения румынского воздушного пространства со стороны России.

«Мы высоко ценим профессионализм и мужество Военно-воздушных сил Румынии», — написала глава государства в X, передает unimedia.info

«Сегодня в Румынии был уничтожен еще один российский беспилотник. Мы осуждаем систематические нарушения Россией воздушного пространства Румынии — воздушного пространства НАТО и Европейского союза. Мы высоко ценим профессионализм и мужество Военно-воздушных сил Румынии.

Безопасность Румынии — это безопасность Молдовы. Мы рядом с Румынией», — написала Майя Санду.

Еще один беспилотник был уничтожен в воскресенье утром в районе Сулина — Килия, сообщил Никушор Дан в X. Это произошло менее чем через 48 часов после уничтожения беспилотника в уезде Бузэу и еще одного — недалеко от населенного пункта Сфынту-Георге.