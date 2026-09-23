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Point.md logoPoint
23 Сентября 2026, 21:47
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Дольф Лундгрен думал об эвтаназии во время борьбы с раком

Шведский актер Дольф Лундгрен в своих мемуарах признался, что во время борьбы с раком думал сделать эвтаназию.

Дольф Лундгрен думал об эвтаназии во время борьбы с раком.
Дольф Лундгрен думал об эвтаназии во время борьбы с раком.

68-летний Лундгрен отметил, что просил брата помочь ему с этим, если придет время. Артист опасался, что его физическое состояние будет слишком плохим для того, чтобы сделать это самостоятельно, передает independent.co.uk

В мае 2023 года Лундгрен рассказал о своей восьмилетней борьбе с раком. Артист предположил, что он мог развиться из-за употребления стероидов для бодибилдинга. Как оказалось, ему диагностировали болезнь в 2015 году. По словам актера, врачи прогнозировали ему жить максимум 2-3 года.

Лундгрену удалось победить рак после девятилетней борьбы. Артист избавился от последней опухоли в ноябре 2024 года. Актер признался, что болезнь научила его жить настоящим и наслаждаться каждым моментом. Он поблагодарил поклонников за поддержку.

Дольф Лундгрен известен по ролям в фильмах «Рокки 4» и «Неудержимые».

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