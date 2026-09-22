Актер Арно Дени выбрал эвтаназию в Бельгии: Я покончил с медицинским насилием.

Актёр и режиссёр Арно Дени, став инвалидом после установки противогрыжевого импланта, прошёл процедуру эвтаназии в Бельгии в возрасте 43 лет, чтобы положить конец своим страданиям, сообщил его адвокат, мэтр Филипп Куртуа.

«Решение Арно Дени было принято после консультаций с тремя врачами из Намюра. Его тело больше не держало его, он перестал им владеть. Смерть Арно Дени стала следствием тех невыносимых болей, которые он испытывал на протяжении многих месяцев», добавил он, передает euronews.com

Арно Дени, известный, в частности, постановками «Опасных связей» и «Учёных женщин», страдал с 17 июля 2023 года, когда ему после операции по поводу правосторонней паховой грыжи установили протез из полипропилена.

Эта операция вызвала у него множество побочных эффектов, в конечном итоге вынудив его в апреле 2024 года удалить этот имплант в США.

У актёра диагностировали миалгический энцефаломиелит на фоне синдрома ASIA (воспалительная реакция, связанная с воздействием адъюванта). Предполагается, что имплант вызвал стойкое воспаление и привёл к сбою его иммунной системы.

«Я больше не могу выходить из дома, у меня нет социальной жизни, у меня вообще больше нет жизни. У меня не осталось ничего из того, что составляет достоинство человеческой жизни. И становится всё хуже и хуже. Я живу как онкологический больной на терминальной стадии. Врачи больше не могут мне ничего предложить», - рассказывал он в начале 2026 года в интервью изданию Dauphiné Libéré.

Человек глубоко внутри знает, когда он приговорён

5 января 2026 года Арно Дени подал жалобу в отдел по вопросам общественного здравоохранения при прокуратуре Парижа по факту «непреднамеренного причинения телесных повреждений», но в конце августа она была оставлена без дальнейшего рассмотрения «за отсутствием достаточных признаков правонарушения».

Не видя другой возможности положить конец своим страданиям, актёр в начале года говорил: «Человек глубоко внутри знает, когда он приговорён». 18 марта Арно Дени был госпитализирован в отделение паллиативной помощи одной из бельгийских больниц, ожидая одобрения своей просьбы об эвтаназии.

Его адвокат назвал происходящее «тихим санитарным скандалом», заявив, что «тысячи пациентов» «подвергаются воздействию имплантов с высоким уровнем риска без чёткой информации и информированного согласия, страдают от серьёзных медицинских осложнений, большинство из которых необратимы».

«Компания Medtronic в письме, адресованном господину Арно Дени, признала, что имплантация устройств для укрепления брюшной стенки может быть причиной хронических и острых послеоперационных болей, побочного эффекта, указанного в инструкции по применению изделия Dextile, предназначенной для медицинских работников. Однако эта инструкция адресована специалистам, а не пациентам, которые не получают никакой информации», - уточнил мэтр Филипп Куртуа.

Арно Дени создал коллектив под названием «Французские жертвы грыжевых протезов», который собирает в социальных сетях сотни свидетельств людей, столкнувшихся с побочными эффектами противогрыжевых имплантов.