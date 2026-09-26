Дизельное топливо в Румынии может подорожать, если США прекратят экспорт.

Цена дизельного топлива в Румынии может вырасти до одного лея за литр в ближайшие две-три недели, если Соединённые Штаты решат прекратить экспорт дизельного топлива.

Такую оценку дал Думитру Кисэлицэ, председатель Ассоциации «Умная энергетика», предупредив, что эта мера быстро повлияет на европейский рынок, а затем и на цены на автозаправках, сообщает adevarul.ro

Европа пытается убедить американскую администрацию отказаться от возможного запрета. По словам эксперта, прекращение экспорта затронет около 5% мирового спроса и усилит давление на рынок, уже столкнувшийся с несколькими кризисами.

До августа Европа импортировала из Соединённых Штатов около 540 000 баррелей дизельного топлива в день. Впоследствии объём сократился примерно на 350 000 баррелей в день; эта динамика уже могла способствовать росту европейских цен. Полное исчезновение этого объёма составило бы около 22% прямого импорта Европы и 8% ежедневного спроса.

Кисэлицэ оценивает, что европейские цены могут вырасти на 10–12% в течение двух-трёх недель. В Румынии подорожание может составить около 50 баней за литр или, в исключительных случаях, до одного лея. Цена дизельного топлива уже достигла отметки в 10 леев за литр, а указанный сценарий может поднять её примерно до 12 румынских леев.