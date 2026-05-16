theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
16 Мая 2026, 17:15
13 082
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Делегация США выкинула все подаренное в Китае перед вылетом из Пекина

Представители американской делегации выкинули все, что им выдали китайские чиновники, перед вылетом из Пекина в Вашингтон.

Делегация США выкинула все подаренное в Китае перед вылетом из Пекина.
Делегация США выкинула все подаренное в Китае перед вылетом из Пекина.

Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин в соцсети X.

«Американская делегация забрала все, что раздавали китайские чиновники... собрала их перед посадкой на AF1 и выбросила в мусорный бак внизу у трапа. Ничего китайского происхождения на борт самолета не допускается»,— написала журналистка. Среди выброшенных вещей госпожа Гудин перечислила удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки для делегаций.

14 мая президент США Дональд Трамп прилетел в Пекин с официальным визитом. По данным NYP, во время этой поездки представители США не пользовались личными телефонами, чтобы защитить свои данные от хакеров. Персональные устройства сотрудников Белого дома хранились на борту Air Force One в «сумках Фарадея», которые блокируют все сигналы, включая GPS, Wi-Fi, Bluetooth и RFID.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте