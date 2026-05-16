Делегация США выкинула все подаренное в Китае перед вылетом из Пекина.

Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин в соцсети X.

«Американская делегация забрала все, что раздавали китайские чиновники... собрала их перед посадкой на AF1 и выбросила в мусорный бак внизу у трапа. Ничего китайского происхождения на борт самолета не допускается»,— написала журналистка. Среди выброшенных вещей госпожа Гудин перечислила удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки для делегаций.

14 мая президент США Дональд Трамп прилетел в Пекин с официальным визитом. По данным NYP, во время этой поездки представители США не пользовались личными телефонами, чтобы защитить свои данные от хакеров. Персональные устройства сотрудников Белого дома хранились на борту Air Force One в «сумках Фарадея», которые блокируют все сигналы, включая GPS, Wi-Fi, Bluetooth и RFID.