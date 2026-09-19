Cтоимость военной операции США против Ирана превысила $45 млрд.

Военная операция против Ирана по состоянию на 3 сентября обошлась Соединенным Штатам в $45,1 млрд. Такую цифру Пентагон предоставил Конгрессу США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как уточнили собеседники телеканала, военные расходы США составили $43,6 млрд. Еще $1,5 млрд потрачено на дополнительное топливо. Один из источников добавил, что документ Пентагона не включает оценку стоимости ремонта поврежденных баз и зданий, а также косвенных затрат.

США начали военную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года. В апреле стороны достигли соглашения о перемирии. 8 июля Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану.