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media.az logomedia
13 Сентября 2026, 11:00
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Иран передал США семь условий для открытия Ормуза

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Иран передал США семь условий для открытия Ормуза.
Иран передал США семь условий для открытия Ормуза.

Иран передал американской стороне через посредников семь условий, от выполнения которых зависит открытие Ормузского пролива, передает media.az

«Иран передал американской стороне через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, и пока эти 7 условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие Ормузского пролива», - отметил собеседник агентства.

По его словам, открытие пролива полностью зависит от действий Вашингтона.

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Источник
media.az logomedia
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