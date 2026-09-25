Число погибших во время учений в Казахстане увеличилось до 14 человек.

В Казахстане во время учений 17 военных унесло в Каспийское море. 14 человек погибли, большинство из них — срочники.

В Мангистауской области Казахстана во время военно-морских учений 17 военных унесло в Каспийское море. 14 из них погибли, сообщило министерство обороны страны, сообщает meduza.io

Инцидент произошел 24 сентября. Военные выполняли учебно-боевые задачи на побережье. Минобороны Казахстана утверждало, что 17 человек унесло в открытое море в результате внезапного и резкого ухудшения погоды.

Поиски военных завершили утром 25 сентября. Троих из них спасли. Одного из пострадавших доставили в больницу. Среди погибших — старший лейтенант, сержант, и 12 матросов-срочников.

Для расследования случившегося и помощи семьям погибших создалиправительственную комиссию. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. 25 сентября объявили в Казахстане днем траура по погибшим.

22 сентября Минобороны Казахстана объявило, что «в казахстанском секторе Каспийского моря» начались военные учения «Защита Каспия-2026». В них задействовали более 500 военных, боевые корабли и береговые подразделения Вооруженных сил Казахстана.