moscowtimes
1 Июня 2026, 19:12
ЕС рассматривает строительство центров для мигрантов в Казахстане и Узбекистане

Евросоюз хочет начать переговоры с десятком стран о создании центров для мигрантов, которым отказали в убежище в Европе.

Об этом пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС, говоривших на условиях анонимности. По их словам, среди возможных партнеров — Казахстан и Узбекистан. В этих странах могут создать центры, куда можно будет вывозить мигрантов после отказа в убежище, а также площадки для рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища в ЕС, сообщает moscowtimes.ru

Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция работают совместно над созданием таких центров и внешних пунктов обработки заявок. В обмен странам-участникам могут предложить помощь в развитии или либерализацию визового режима. Как пояснил один из дипломатов, это должно восприниматься как выгодное для обеих сторон решение.

