CENTCOM перенаправил 127 судов в рамках блокировки иранских портов.

Об этом CENTCOM сообщил в соцсети Х, передает report.az

По данным командования, еще шесть судов были выведены из строя.

В заявлении также отмечается, что 36 судов, которые были классифицированы как задействованные в доставке гуманитарной помощи, получили разрешение на проход.