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report.az logoreport
4 Июня 2026, 12:35
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CENTCOM перенаправил 127 судов в рамках блокировки иранских портов

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в рамках продолжающейся блокады иранских портов в районе Ормузского пролива перенаправлено 127 коммерческих судов.

CENTCOM перенаправил 127 судов в рамках блокировки иранских портов.
CENTCOM перенаправил 127 судов в рамках блокировки иранских портов.

Об этом CENTCOM сообщил в соцсети Х, передает report.az

По данным командования, еще шесть судов были выведены из строя.

В заявлении также отмечается, что 36 судов, которые были классифицированы как задействованные в доставке гуманитарной помощи, получили разрешение на проход.

Источник
report.az logoreport
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