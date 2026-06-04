4 Июня 2026, 12:35
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CENTCOM перенаправил 127 судов в рамках блокировки иранских портов
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в рамках продолжающейся блокады иранских портов в районе Ормузского пролива перенаправлено 127 коммерческих судов.
Об этом CENTCOM сообщил в соцсети Х, передает report.az
По данным командования, еще шесть судов были выведены из строя.
В заявлении также отмечается, что 36 судов, которые были классифицированы как задействованные в доставке гуманитарной помощи, получили разрешение на проход.