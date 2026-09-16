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rbc.ua logorbc
16 Сентября 2026, 08:34
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CBS опубликовал кадры разрушений на базах США после атак Ирана

Новые фотографии показали повреждение американских военных позиций на Ближнем Востоке после атак Ирана ракетами и беспилотниками.

CBS опубликовал кадры разрушений на базах США после атак Ирана.
CBS опубликовал кадры разрушений на базах США после атак Ирана.

На снимках видны разрушенные здания и поврежденная военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Фотографии передали CBS News действующие американские военнослужащие. Они согласились предоставить материалы на условиях анонимности из-за строгих ограничений, действующих в вооруженных силах США по работе с медиа.

Какие повреждения показали фотографии

На обнародованных кадрах отмечены последствия атак на американские позиции в регионе. Речь идет о поврежденных зданиях и транспортных средствах, потерпевших удары во время иранских атак.

CBS News отмечает, что новые фотографии впервые позволяют увидеть масштаб разрушений на нескольких американских военных объектах.

Ранее CBS News также сообщал о повреждении американской авиации на базе Муваффак-Салти в Иордании в результате иранского удара. По информации источников телеканала, один штурмовик A-10 получил повреждение и потерял крыло, а около восьми истребителей F-15 получили легкие повреждения и после этого были возвращены в эксплуатацию.

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Источник
rbc.ua logorbc
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