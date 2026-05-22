Бывший премьер-министр Франции и лидер партии Макрона объявил об участии в президентской гонке.

Президентские выборы во Франции, которые ожидаются весной следующего года, положат конец почти 10-летнему президентству Эмманюэля Макрона, который не может баллотироваться на пост в третий раз из-за конституционных норм, передает eurointegration.com.ua

Атталя, возглавлявшего правительство в 2024 году, а теперь являющегося генеральным секретарем партии "Возрождение", основанной Макроном, называют "клоном" действующего президента. Несмотря на это, они неоднократно конфликтовали с момента роспуска Национальных собраний, что положило конец короткому сроку премьерства Атталя.

Экс-премьер объявил о своих намерениях баллотироваться в президенты во время общественных обсуждений на сельской площади, чтобы бросить вызов своим оппонентам, критикующим его за имидж "городского" политика.

"Лучшее еще впереди. Страна, которая объединена, вместе, в мире, такая страна, как Франция, еще должна написать свои лучшие страницы. Мы – страна будущего… Именно потому, что я глубоко люблю Францию и французский народ, я решил баллотироваться на пост президента Республики", – заявил Атталь.