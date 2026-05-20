Бури подготовили почву для пожаров: Португалия встретит «ужасное лето».

2025 год принёс самый разрушительный за всю историю наблюдений сезон пожаров в Европейском союзе (ЕС): выгорело более миллиона гектаров, а Португалия вошла в группу стран, где огонь нанёс наиболее серьёзный ущерб, передает euronews.com

По данным Объединённого исследовательского центра Еврокомиссии, в стране было зарегистрировано 999 пожаров, которые охватили 284 012 гектаров. Площадь, пройденная огнём, по сравнению с 2024 годом удвоилась, что делает 2025‑й вторым худшим годом за последнее десятилетие после 2017‑го, когда были уничтожены более 500 тысяч гектаров, погибли свыше ста человек.

Тот же центр подтверждает тенденцию к ухудшению ситуации и предупреждает о росте вероятности экстремальных климатических явлений, в которых доминируют так называемые мега­пожары – более мощные, быстро распространяющиеся и потому особенно трудные для контроля. Новый паттерн стал особенно заметен после 2017 года на фоне учащения периодов жары и засухи.

К этой критической комбинации в 2026 году добавился эффект зимних штормов в начале года: мощные порывы ветра ломали кроны и валили деревья, разбрасывая листья и другую растительность, которая быстро высыхает по мере роста температур, облегчая возникновение возгораний и ускоряя распространение огня.

Помимо этого более мелкого горючего материала, в лесу остаются древесные остатки – от веток до стволов, скапливающиеся плотными слоями и многократно усиливающие мощь и длительность пожара. Согласно обследованию, проведённому мэрией Лейрии с помощью дронов и опубликованному газетой Expresso, только в этом муниципалитете погибло от пяти до восьми миллионов деревьев – как в городской черте, так и в лесной зоне.

Министр внутренней администрации уже не раз напоминал об этих угрозах и с начала апреля постоянно обращается к населению с призывами «делать свою часть работы» и очистить участки вокруг домов.

Луиш Невеш, слова которого приводит агентство Lusa, предсказал «ужасное лето» из‑за «новых, чрезвычайных и негативных факторов», созданных чередой штормов, и подчеркнул, что стало больше заблокированных дорог.

Закон ограничивает вмешательство на частной собственности, напомнил министр, однако всё же обратился к гражданам с просьбой обозначать зоны с затруднённым доступом, где службы гражданской защиты смогут сосредоточить усилия.

Разработана модель оценки рисков, которая позволяет расставить приоритеты и в первую очередь проводить работы в районах, сильнее всего пострадавших от стихии, прежде всего в небольших населённых пунктах.

Луиш Невеш отметил взаимодействие Гражданской защиты, сил безопасности, муниципалитетов и Вооружённых сил в рамках Интегрированного командования по профилактике и операциям (CIPO) – структуры, объединяющей министерства внутренней администрации, обороны, а также сельского хозяйства и моря и призванной расчищать проходы и улучшать доступ в лесных массивах.

«В 22 муниципалитетах мы выявили 10 тысяч километров дорог, сельских путей, противопожарных просек и участков, требующих очистки, и за одну неделю уже очищено 3 тысячи километров – практически треть», – сообщил он, добавив, что CIPO, который изначально должен был работать до 31 мая в регионах Центру и Лиссабон и Вале-ду-Тежу, в итоге не имеет фиксированной даты завершения работы и сможет продолжить действовать, если ситуация с пожарами ухудшится.

В Маринья-Гранде расчистили более 154 км лесных дорог

Вот уже несколько недель в Маринья-Гранде не смолкают бензопилы, расчищающие завалы древесины на дорогах среди сосновых и эвкалиптовых лесов.

Масштабная операция проводится семь дней в неделю, с начала марта, крупной командой, которая объединяет Муниципальную службу гражданской защиты, Лесотехническое бюро, военнослужащих Национальной республиканской гвардии (GNR), Институтпо сохранению природы и лесов (ICNF), Специальные силы гражданской защиты, добровольные пожарные Маринья-Гранде и Виейры-ди-Лейрия, а также Вооружённые силы.

«Шторм обрушился в ночь с 27 на 28 января, и на местности до сих пор очень много разрушений», – подчеркнул в беседе с AFP Пауло Висенте, председатель муниципалитета Маринья-Гранде.

В лесной дорожной сети выявлены серьёзные повреждения протяжённостью около 289 километров, сообщила мэрия в сообщении на официальном сайте. Многие из этих путей «имеют ключевое значение для проезда спасательной техники, а также для профилактики и тушения природных пожаров», подчёркивают власти.

В первую очередь необходимо связать между собой лесные дороги, чтобы обеспечить безопасное движение по ним и доступ к ближайшим населённым пунктам.

К 6 мая было расчищено уже 154 километра лесной дорожной сети – больше, чем первоначально планировавшиеся 115 километров. «С учётом успешного хода работ, масштабов вмешательства и потребностей, выявленных на местности, была поставлена новая цель – 178,31 километра», – говорится в том же сообщении.

«Если бы властям удалось убрать всю эту сухую древесину, я был бы гораздо спокойнее, ведь это огромное количество топлива для пожара… Здесь, на своём участке, я пытаюсь убрать как можно больше», – сказал 79‑летний пенсионер Мануэл Каланьяш в интервью AFP.

Работы включают не только расчистку дорог, но и уборку участков, а также создание полос управления горючими материалами (зон, где растительность прорежена или скошена) – задачи, которые, как подчёркивает муниципалитет, имеют ключевое значение для снижения риска природных пожаров.

Всего намечено охватить вмешательством 198,95 гектара, «включая полосы вдоль муниципальной дорожной сети и в зонах стыка с промышленными районами Маринья-Гранде и Виейры-ди-Лейрия», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

Учёные группы World Weather Attribution (WWA) несколько дней назад предупредили, что 2026 год может стать одним из самых экстремальных в мировой истории по масштабам лесных пожаров из‑за сочетания изменения климата с усилением явления Эль‑Ниньо.

«Ожидается особенно жаркое лето, и для нашего региона эти сосновые леса – настоящая пороховая бочка», – предупреждает мэр Маринья-Гранде.

Огнезадерживающий состав станет одним из главных средств борьбы с огнём

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите (ANEPC) признаёт, что в 2026 году особое внимание будет уделено округу Лейрия (с новым фокусом на Педроган-Гранди) – району, сильнее всего пострадавшему от бури «Кристина» из‑за большого количества горючего материала на земле.

К критическим зонам отнесены также два других округа, входящих в лесной массив внутренней части страны, – Коимбра и Каштелу-Бранку, а также Север и Алгарве, сообщил в интервью агентству Lusa национальный командующий по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Мариу Силвестри.

Власти намерены атаковать пожары в первые минуты и планируют широко применять ретардант – химическое вещество, способное замедлять или даже останавливать продвижение огня.

«В этом году у нас будет ещё четыре авиационные базы, работающие с ретардантом. Всего их станет пять. Мы хотим, чтобы и без того высокая доля успешно потушенных на начальной стадии пожаров выросла ещё больше», – заявил Мариу Силвестри.

Этот состав применялся лишь на одной авиабазе в 2025 году, однако после полученных результатов он станет «одной из главных ставок» в 2026‑м, добавил Мариу Силвестри, рассчитывая с его помощью сдерживать пожары, которые сегодня распространяются значительно сильнее, чем десять лет назад.

В рамках этой стратегии упреждения в каждом субрегионе страны будут размещены специализированные разведывательные группы, задача которых – передавать руководителю операции ключевую информацию о рисках и типе пожара. Это должно повысить эффективность коммуникации внутри системы и обеспечить более раннее вмешательство.

Также увеличено число групп усиленного реагирования – с одной до четырёх. Это силы с расширенными тактическими возможностями, которые привлекаются к ситуациям, требующим длительного вмешательства.

Все нововведения будут отработаны в ходе интенсивных оперативных учений, призванных обеспечить координацию всех задействованных структур.

Специальная группировка по борьбе с природными пожарами (DECIR) на 2026 год будет несколько усилена по сравнению с прошлым годом.

В самый напряжённый период – фазу «Дельта» – с 1 июля по 30 сентября DECIR будет насчитывать 15 149 человек личного состава в составе 2 596 команд, 3 463 единицы наземной техники и 81 воздушное судно. Два вертолётаBlack Hawkвоенно-воздушных сил, обладающие повышенной грузоподъёмностью и способные выполнять более сложные операции, впервые будут задействованы в тушении пожаров.

В этот самый напряжённый период в распоряжении властей будут 50 гусеничных машин – вдвое больше, чем в 2025 году; ещё 18 предоставит ICNF, сообщил государственный секретарь по вопросам гражданской защиты Руй Роша в интервью JN/TSF.

С прошлой пятницы в стране уже действует первое в этом году усиление группировки сил, получившее название «уровень Браво», которое сохранится до конца мая: в состоянии повышенной готовности находятся 11 955 человек личного состава в составе 2 031 команды, которые будут поддержаны 2 599 машинами и 37 воздушными средствами.

По словам национального командующего по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите, представленный план может корректироваться в зависимости от оценок, проводимых на разных этапах его реализации.