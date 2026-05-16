Буданов исключил смягчение мобилизации в Украине: Страна просто упадет.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет обеспечить потребности армии только за счет добровольцев, поэтому мобилизация должна продолжаться, несмотря на ожидания общества относительно смягчения подходов. Об этом он заявил в интервью The Times, передает unian.net

По словам Буданова, рассчитывать на полностью добровольный набор в нынешних условиях войны нереалистично.

"Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами", – сказал он.

Глава ОПУ подчеркнул, что мобилизационные мероприятия необходимо продолжать, даже несмотря на критику общества и зафиксированные злоупотребления со стороны отдельных сотрудников Территориальных центров комплектования. Те, кто ожидает изменения подхода к мобилизации, будут "разочарованы", добавил Буданов.

В то же время он пообещал реагировать на случаи жестокого обращения с новобранцами, которые попадали на видео и вызывали общественный резонанс.

Буданов подчеркнул, что война носит тотальный характер и требует масштабного участия населения: "Мы ведем самую ужасную полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионные группы. Другого пути нет. Иначе страна просто падет".