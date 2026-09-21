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Point.md logoPoint
21 Сентября 2026, 12:50
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Британская деревня захотела стать 51-м штатом США

Приходской совет английской деревни Пиддингтон в графстве Оксфордшир намерен официально попросить о вхождении в состав США, если британские власти не откажутся от планов разместить просителей убежища на военной базе по соседству.

Британская деревня захотела стать 51-м штатом США.
Британская деревня захотела стать 51-м штатом США.

Об этом председатель совета Тим Макнэлли сообщил Newsweek

По его словам, деревня рассчитывает заручиться «поддержкой Соединенных Штатов, чтобы стать их 51-м штатом». Письмо Дональду Трампу уже написано, досье с изложением аргументов отправлено в американское посольство.

«Мы знаем, что разговоры об этом с [президентом] Трампом велись», — добавил Макнэлли.

Однако его коллега по совету Майкл Никсон уточнил, что на деле «прямых переговоров» с американским правительством еще не было.

«Зато мы получили огромную, просто огромную поддержку из США — от простых людей. Мне лично писали со всей Америки: “Мы были бы рады вас принять”», — рассказал он.

Член совета Джо Маршалл в разговоре с изданием провел историческую параллель.

«Америка через это уже проходила. У нее были и независимость, и гражданская война, а мы, думаю, только в начале своей. Мы покажем американцам, что платим налоги, не имея представительства, — ровно так, как сами они чувствовали себя 250 лет назад», — сказал он.

Трампа Маршалл назвал человеком с «моральным компасом», который «спрашивает с нашего правительства, когда что-то ему не нравится». Newsweek напоминает, что американский лидер неоднократно рассуждал о расширении территории страны, упоминая Канаду, Гренландию и Панамский канал.

О референдуме

Поводом для заявления властей стал план МВД Великобритании разместить до 1256 мужчин, ищущих убежища, на базе Минобороны в Бистере — она примыкает к деревенскому спортивному полю. О намерении министерства приходской совет узнал в конце июня, а ответил 4 июля: дату выбрали специально, в годовщину провозглашения независимости США. Тогда жителей спросили, стоит ли проводить полноценный референдум об отделении, и идея прошла с большим перевесом.

Само голосование состоялось во вторник, 15 сентября, результат объявили на следующее утро у сельского клуба. Из 312 бюллетеней 285 оказались за выход из состава Великобритании и «самоопределение», 26 — против, один испорчен. Явка составила 91,8% при населении около 350 человек. Однако стоит учитывать, что юридической силы у плебисцита нет.

«Мы — Пиддингтон, деревня, которая рычит», — объявила результат заместитель председателя совета Сюзанна Парден.

Макнэлли назвал произошедшее «примером работающей демократии»: «Мы вошли в этот зал аутсайдерами, с дерзкой идеей. И передали сигнал всему миру».

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