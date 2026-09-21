Британская деревня захотела стать 51-м штатом США.

Приходской совет английской деревни Пиддингтон в графстве Оксфордшир намерен официально попросить о вхождении в состав США, если британские власти не откажутся от планов разместить просителей убежища на военной базе по соседству.

Об этом председатель совета Тим Макнэлли сообщил Newsweek

По его словам, деревня рассчитывает заручиться «поддержкой Соединенных Штатов, чтобы стать их 51-м штатом». Письмо Дональду Трампу уже написано, досье с изложением аргументов отправлено в американское посольство.

«Мы знаем, что разговоры об этом с [президентом] Трампом велись», — добавил Макнэлли.

Однако его коллега по совету Майкл Никсон уточнил, что на деле «прямых переговоров» с американским правительством еще не было.

«Зато мы получили огромную, просто огромную поддержку из США — от простых людей. Мне лично писали со всей Америки: “Мы были бы рады вас принять”», — рассказал он.

Член совета Джо Маршалл в разговоре с изданием провел историческую параллель.

«Америка через это уже проходила. У нее были и независимость, и гражданская война, а мы, думаю, только в начале своей. Мы покажем американцам, что платим налоги, не имея представительства, — ровно так, как сами они чувствовали себя 250 лет назад», — сказал он.

Трампа Маршалл назвал человеком с «моральным компасом», который «спрашивает с нашего правительства, когда что-то ему не нравится». Newsweek напоминает, что американский лидер неоднократно рассуждал о расширении территории страны, упоминая Канаду, Гренландию и Панамский канал.

О референдуме

Поводом для заявления властей стал план МВД Великобритании разместить до 1256 мужчин, ищущих убежища, на базе Минобороны в Бистере — она примыкает к деревенскому спортивному полю. О намерении министерства приходской совет узнал в конце июня, а ответил 4 июля: дату выбрали специально, в годовщину провозглашения независимости США. Тогда жителей спросили, стоит ли проводить полноценный референдум об отделении, и идея прошла с большим перевесом.

Само голосование состоялось во вторник, 15 сентября, результат объявили на следующее утро у сельского клуба. Из 312 бюллетеней 285 оказались за выход из состава Великобритании и «самоопределение», 26 — против, один испорчен. Явка составила 91,8% при населении около 350 человек. Однако стоит учитывать, что юридической силы у плебисцита нет.

«Мы — Пиддингтон, деревня, которая рычит», — объявила результат заместитель председателя совета Сюзанна Парден.

Макнэлли назвал произошедшее «примером работающей демократии»: «Мы вошли в этот зал аутсайдерами, с дерзкой идеей. И передали сигнал всему миру».