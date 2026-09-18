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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Сентября 2026, 19:28
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В Британии назвали причину масштабного сбоя, приведшего к отмене двух тысяч авиарейсов

Британская компания по управлению воздушным движением NATS заявила в пятницу, 18 сентября, что сбой в работе, который на прошлой неделе затронул сотни тысяч пассажиров, был вызван дефектом программного обеспечения.

В Британии назвали причину масштабного сбоя, приведшего к отмене 2 тысяч авиарейсов.
В Британии назвали причину масштабного сбоя, приведшего к отмене 2 тысяч авиарейсов.

Этот инцидент привёл к отмене двух тысяч рейсов и многодневным перебоям в работе, что обошлось авиакомпаниям в миллионы фунтов, поскольку им пришлось в срочном порядке возвращать экипажи и самолёты на базы и возмещать средства пассажирам, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

"Это была проблема с программным обеспечением в определенной части нашей системы данных о полетах, которую мы отследили до небольшого фрагмента кода. Проблема выявлена, и приняты меры по ее смягчению, пока постоянное исправление проходит испытания на безопасность и внедряется", – сказал генеральный директор NATS Мартин Рольф.

Министр транспорта Хайди Александер, которая на прошлой неделе потребовала от NATS подготовить отчет по этому вопросу, а также поручила провести независимую проверку Управлению гражданской авиации, заявила, что такие сбои "абсолютно неприемлемы".

"Нам необходимо срочно выяснить, почему эту проблему не обнаружили и не устранили до того, как она привела к хаосу. Крайне важно, чтобы наша национальная инфраструктура соответствовала требованиям будущего", – добавила она.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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