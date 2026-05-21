21 Мая 2026, 22:41
Брат Шумахера выходит замуж за француза: свадьбу сыграют в Сен-Тропе

По словам пары, идея свадьбы скорее пришла из их окружения, друзья часто спрашивали их, когда это произойдет. Шумахеру 50 лет, его будущему супругу Этьену Буске-Кассань - 36, он из Франции.

Этьен строил карьеру в правой партии Марин Ле Пен "Национальный фронт", однако ушел из политики еще до знакомства с Ральфом.

"Это большой плюс, что мы не говорим на одном языке, - сказал Буске-Кассань газете Neue Osnabrücker Zeitung. - На английском и немецком я не знаю всех тех ругательств, которые можно было бы бросать друг в друга".

На телеканале Sky 21 мая выходит четырехсерийный документальный сериал о паре - Ralf & Étienne: Wir sagen Ja ("Ральф и Этьен, мы говорим "Да"). Ральф Шумахер назвал эту документальную ленту возможностью развенчать "определенные предубеждения".

Ральф Шумахер - младший брат семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Сам он выступал в F1 в 1997-2007 годах, выиграв шесть гонок. Ранее Ральф был женат на Коре Шумахер, у пары есть общий сын. Два года назад он объявил о своей гомосексуальности и об отношениях с Этьеном, а в феврале 2026 года пара объявила о помолвке.

