Болельщики ЧМ видят рекламу нездоровой еды, алкоголя и азартных игр каждые 7 секунд.

Во время трансляций самого масштабного в истории чемпионата мира под эгидой ФИФА было показано более 93 000 роликов, рекламирующих товары, способные наносить вред здоровью.

По оценкам, через телевидение, стриминговые сервисы, цифровые площадки и соцсети за турниром так или иначе следили около шести миллиардов человек. Такая реклама была в кадре в сумме 39,3 часа игры в прямом эфире — почти четверть всего времени живых трансляций турнира, пишет euronews.com

«Это вызывает особую тревогу, учитывая значительный массив данных, который связывает маркетинг нездоровых продуктов, алкоголя и азартных игр с ростом их потребления и широким спектром вредных последствий для здоровья, социальной сферы и финансового положения, особенно среди детей и молодежи», — заявил Раффаэлло Росси, соавтор исследования из Бристольского университета.

Исследователи из Бристольского и Оксфордского университетов в Великобритании проанализировали все 172,6 часа игры в прямом эфире в ходе 104 матчей турнира, используя самый мощный в стране суперкомпьютер Isambard-AI, расположенный в Бристоле.

«Как одно из самых популярных спортивных событий в мире, охватывающее миллиарды людей, нынешний чемпионат мира по футболу стал беспрецедентной площадкой для рекламы», — добавил Росси.

В анализ включили только рекламу, встроенную в прямые трансляции матчей, например ту, что размещалась на рекламных щитах вокруг поля, то есть зрители не могли ее избежать, пока смотрели игру.

В среднем за каждую минуту игры в прямом эфире зрителям показывали по девять логотипов брендов, связанных с риском для здоровья или финансового благополучия.

Какие товары рекламировали чаще всего?

Хотя все выявленные объявления продвигали продукцию, способную нанести вред здоровью, доля их присутствия в кадре во время матчей существенно различалась.

На бренды нездоровой еды и напитков пришлось более семи из каждых десяти появлений в эфире — всего 65 722 раза. В совокупности их логотипы были видны на экране 28,1 часа, что соответствует 16,3% всего времени игры в прямом эфире. Исследователи подчеркнули, что это особенно тревожно, поскольку вредное питание является одним из главных предотвратимых факторов риска неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, инсульт, рак и диабет.

«Мир сталкивается с глобальным кризисом детского ожирения и заболеваний, связанных с питанием, но при этом крупнейшее спортивное событие планеты буквально насыщено рекламой нездоровой пищи и напитков», — сказала Элиза Бекер, соавтор исследования из Оксфорда.

«Спорт должен быть частью решения проблемы плохого здоровья, а не одной из самых мощных рекламных площадок в мире для продуктов, которые эту проблему усугубляют».

На втором месте оказались так называемые рынки прогнозов: их логотипы появлялись в эфире 9 360 раз и занимали 8,8 часа экранного времени. Далее следовала реклама алкоголя — 9 266 логотипов и 8,2 часа на экране, а также азартных игр, чьи бренды появлялись 6 429 раз и суммарно занимали 4,2 часа.

Авторы напомнили, что употребление алкоголя является еще одной ведущей причиной неинфекционных заболеваний, а азартные игры могут приводить к самым разным последствиям — финансовым, физическим, эмоциональным и социальным.

Хотя точных глобальных данных о охвате нет, в рамках работы были проанализированы сведения по 53 трансляциям в Великобритании. Выяснилось, что реклама вредных товаров там обеспечила ориентировочно 267 млрд контактов с аудиторией.

По словам исследователей, результаты работы демонстрируют, что турнир стал «мощной платформой для продвижения товаров, связанных с одними из главных в мире предотвратимых причин заболеваний и других форм вреда».