Сидни Суини снова снялась в рекламе, которая всех возмутила.

Актриса Сидни Суини снялась в рекламе биржи прогнозов Novig, специализирующейся на ставках на спортивные мероприятия. В рекламе Суини появилась обнаженной, прикрывая лишь некоторые части тела спортивным инвентарем.

Реклама за четыре дня набрала 880 тысяч просмотров только в канале Novig на ютьюбе. Однако ролик возмутил профессиональных спортсменок, пишет meduza.io

«Я не могу описать, в какое бешенство прихожу, когда смотрю на это», — поделилась своими впечатлениями в инстаграме четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Ариарн Титмус.

По словам Титмус, такая реклама «пощечина каждой женщине», как тем, кто посвятил свою жизнь спорту, так и тем, кто «любит спорт таким, какой он есть на самом деле — командная работа, дружба, преданность делу, спортивное мастерство, единство…».

«Как мы можем жить в мире, где монетизация женского тела и сексуализация женского спорта все еще в моде?» — задала риторический вопрос многократная олимпийская чемпионка.

Титмус поддержали и другие спортсменки. Гимнастка из США Грэйси Крамер опубликовала в инстаграме видео со своими тренировками и выступлениями на соревнованиях. «Не знаю, что там делает Сидни Суини, но вот как выглядит женщина в спорте», — написала она. Видео за сутки собрало более миллиона лайков.

Видео со своими тренировками поделились и австралийская боксерша Скай Николсон. Заказчики рекламы получили то, что хотели, но им следует работать лучше, написала она, призвав прекратить сексуализацию женщин в спорте. Ее поддержала серебряный призер Олимпийских игр, австралийская ватерполистка Тилли Кернс, показав видео выступлений своей команды, а также многие другие спортсменки из Австралии, США и Великобритании. Британская бегунья Эми Хант 13 сентября, финишировав на престижном турнире, напрямую обратилась к актрисе. «Сидни Суини, вот так выглядят женщины в спорте», — сказала она BBC News.

Большинство читателей, комментирующих посты спортсменок, заявили, что разделяют их позицию, но, разумеется, были и те, кто обвинил их в том, что они просто завидуют Суини и лишают ее права демонстрировать свою сексуальность. «Есть большая разница между тем, чтобы выглядеть „секси“, потому что ты занимаешься спортом, и тем, чтобы использовать секс для рекламы „спорта“», — написала в ответ Скай Николсон в инстаграме.

Что касается Суини, это не первая реклама, вызывающая негативный резонанс. Так, в 2025 году она снялась в рекламе American Eagle, в слогане которой была игра слов genes («гены») и jeans («джинсы»), что некоторые сочли отсылкой к идеям евгеники и пропаганде расового превосходства. Суини также припомнили, что она является зарегистрированным избирателем Республиканской партии США.

С коммерческой точки зрения реклама была успешной, акции American Eagle выросли на 30%. Рекламу прокомментировал даже Дональд Трамп, ему она понравилась. Суини лишь спустя несколько месяцев заявила, что «была удивлена реакцией», добавив, что она «против ненависти и разногласий».

В том же 2025-м Суини выпустила совместную коллекцию мыла с брендом Dr. Squatch. Для создания мыла, как утверждала реклама, использовалась вода из ванной, которую принимала актриса. Этот рекламный ход также вызвал неоднозначную реакцию.

Комментариев по поводу рекламы Novig Суинни пока не дала. При этом актриса опубликовала в инстаграме сторис с обложками The Body Issue — спецвыпуска ESPN The Magazine. Для этого журнала обнаженными снимались многие знаменитые спортсменки, включая теннисистку Сирену Уильямс и футболистку Меган Рапино.