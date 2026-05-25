Более 1,5 млн мусульман начали хадж в условиях региональной напряжённости.

По данным Салеха бен Саад аль-Мурабба, руководителя паспортного отдела хаджа, более 1,5 миллиона гостей должны прибыть в Саудовскую Аравию из-за рубежа. В этом году паломничество в Мекку проходит в контекстке хрупкого соглашения о прекращении огня между США и Ираном и связанной с этим региональной напряжённости, передает euronews.com

В первый день хаджа перед тем, как собраться в Мекке в разбитом в пустыне огромном палаточном лагере, паломники семикратно обошли вокруг Каабы - кубического сооружения из чёрного камня в Великой мечети, несмотря на сильную жару (температура здесь поднялась до 45 °C). Затем паломники семь раз проходят между двумя холмами Сафа и Марва.

Для паломников хадж- сокровенное духовное переживание, возможность испросить прощения у Бога и искупить прошлые грехи. Юсеф Чухуд, политолог из Университета Кристофера Ньюпорта в Вирджинии, говорит, что “для многих паломников это самое трудное, что они когда-либо делали в своей жизни”. Некоторые тратят годы на то, чтобы получить разрешение отправиться в хадж, терпеливо молятся и копят деньги. По прибытии на место, им приходится столкнуться с сильнейшей жарой. Почти каждый год паломники совершают религиозные ритуалы, прикрываясь зонтиками для защиты от солнца и используя портативные вентиляторы. Волонтёры раздают им бутылки с водой, чтобы они не страдали от обезвоживания.

Несмотря на неопределённость, вызванную конфликтом, саудовские чиновники в выходные отметили, что в этом году для участия в хадже из-за рубежа прибыло больше паломников, чем в 2025-м.

В опубликованном в соцсетях видео министерство обороны Саудовской Аравии показало современные комплексы ПВО, размещённые на окраинах Мекки.

«Силы ПВО отвечают за защиту неба над святыми местами и за противодействие всем воздушным угрозам, обеспечивая безопасность и душевное спокойствие гостей», - говорится в сообщении.

Многие паломники, с которыми поговорило агентство AFP, выразили надежду, что мир вскоре восторжествует.

Обряды

Многие из прибывших в Мекку заявили, что полагаются на свою веру, отправляясь в путешествие в условиях напряжённости. Хадж объединяет мусульман разных рас, этнических групп, языков, создавая у многих чувство единства. В Индонезии, где проживает самое многочисленное в мире мусульманское население, власти уделили особое внимание паломничеству, издав на случай непредвиденных обстоятельств инструкции: они гарантируют, что дополнительные транспортные расходы не лягут на плечи индонезийских паломников. В Индии, где мусульман меньшинство (порядка 202 млн чел), паломничество для многих ознаменовалось ростом дорожных расходов.

Хадж хотя бы раз в жизни должны совершить все мусульмане, у которых есть на это средства. Несмотря на жару и неопределённость, связанную с войной, паломники в Мекке переполнены восторгом: «Я всю жизнь хотел совершить паломничество, уже лет сорок или пятьдесят, - говорит 68-летний Джрейш Мохаммед, одетый в традиционные одежды Марокко. - В этом году моя мечта исполнилась».

Во вторник - день, который считается кульминацией хаджа, паломники будут стоять на равнине Арафат, восхвалять Бога, просить о прощении и возносить молитвы.