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Point.md logoPoint
21 Июля 2026, 23:38
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Boeing просит власти США оказать давление на EC из-за кредита €3 млрд для Airbus

Компания Boeing попросила правительство США оказать давление на Евросоюз в связи с кредитом €3 млрд, который власти ЕС выделили для Airbus.

Boeing просит власти США оказать давление на EC из-за кредита €3 млрд для Airbus.
Boeing просит власти США оказать давление на EC из-за кредита €3 млрд для Airbus.

Boeing «требует добиться прозрачности в отношении кредита для Airbus», передает finance.yahoo.com

В письме торговому представителю США Джеймисону Гриру, с которым ознакомилось Reuters, компания Boeing заявила, что была удивлена объявлением Европейского инвестиционного банка (ЕС) от 29 июня о предоставлении крупнейшего в истории корпоративного кредита для компании Airbus. Компания попросила торгового представителя США запросить у ЕС «полный отчет об условиях этого кредита» и объяснить, соответствует ли он двустороннему соглашению 2021 года. Документ предусматривает «открытый и прозрачный процесс» касательно государственных субсидий.

Соглашение, рассчитанное на пять лет, было заключено между Boeing и Airbus после юридических споров во Всемирной торговой организации по поводу государственных субсидий на авиаперевозки. 6 июля срок действия соглашения истек, однако его продлили на неопределенный срок, поскольку обе стороны заявили, что не хотят возобновлять торговые войны.

В ответ на обращение Boeing торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что «очень внимательно» изучит этот вопрос. 

«Мы не можем мириться с ситуацией, когда компании могут не работать по рыночным законам, из-за чего Boeing вынужден работать и конкурировать с Airbus, получающим несправедливые кредиты,— сказал Грир.— Если Европейский союз предоставляет несправедливые кредиты, то мы должны это исправить и решить проблему».

Источник
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