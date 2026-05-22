Биохакер Брайан Джонсон взялся за омоложение женщин.

Американский биохакер Брайан Джонсон, который тратит миллионы долларов на то, чтобы найти секрет вечной молодости, начал ставить эксперименты над своей возлюбленной. По его словам, его девушка Кейт Толо станет «самой изученной женщиной в истории», а результаты опытов помогут другим представительницам прекрасного пола по всему миру.

Как сообщает Daily Star, Толо присоединилась к проекту Джонсона, призванному исследовать процессы омоложения у женщин. Предприниматель утверждает, что намерен выделять на эту работу порядка двух миллионов долларов ежегодно. Врачам, входящим в команду биохакера, предстоит внимательно изучить сотни биомаркеров организма Кейт и найти способ улучшить каждый из них. Результаты исследований хакер будет публиковать бесплатно – так он рассчитывает помочь обычным женщинам.

Задачи, поставленные перед врачами, будут связаны с повышением показателей женской фертильности, обнаружением ранних признаков менопаузы, а также поиском способов облегчить предменструальный синдром. Также они должны узнать, какое воздействие на женский организм оказывают ледяные ванны, полезно ли им посещать сауну, стоит ли девушкам соблюдать пост.