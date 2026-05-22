Биохакер Брайан Джонсон взялся за омоложение женщин
Предприниматель намерен тратить на этот проект два миллиона долларов в год.
Американский биохакер Брайан Джонсон, который тратит миллионы долларов на то, чтобы найти секрет вечной молодости, начал ставить эксперименты над своей возлюбленной. По его словам, его девушка Кейт Толо станет «самой изученной женщиной в истории», а результаты опытов помогут другим представительницам прекрасного пола по всему миру.
Как сообщает Daily Star, Толо присоединилась к проекту Джонсона, призванному исследовать процессы омоложения у женщин. Предприниматель утверждает, что намерен выделять на эту работу порядка двух миллионов долларов ежегодно. Врачам, входящим в команду биохакера, предстоит внимательно изучить сотни биомаркеров организма Кейт и найти способ улучшить каждый из них. Результаты исследований хакер будет публиковать бесплатно – так он рассчитывает помочь обычным женщинам.
Задачи, поставленные перед врачами, будут связаны с повышением показателей женской фертильности, обнаружением ранних признаков менопаузы, а также поиском способов облегчить предменструальный синдром. Также они должны узнать, какое воздействие на женский организм оказывают ледяные ванны, полезно ли им посещать сауну, стоит ли девушкам соблюдать пост.
Намерен Джонсон изучить и ментальные аспекты – к примеру, он хочет выяснить, как умственные нагрузки сказываются на женском настроении, а также одинаково ли женщины и мужчины переносят стресс.
Чтобы добиться всех поставленных целей, Толо придется круглосуточно находиться под наблюдением медиков. Брайан утверждает, что на получение первого массива базовой информации о состоянии ее организма уйдет около трех месяцев. По его словам, на то, чтобы собрать столько же данных о физических процессах в организме мужчины, потребовалось бы лишь около двух недель.
При этом Джонсон не намерен бросать работу и над собственным организмом. 47-летний бизнесмен, который сколотил состояние на платежной системе Braintree, придерживается невероятно строгой диеты, принимает огромное количество различных пищевых добавок, а регулярные анализы и обследования давно вписаны в его привычный распорядок дня.
Джонсон утверждает, что благодаря всему этому он смог обратить свои «биологические часы» вспять и теперь хочет добиться того же самого для возлюбленной. «Чтобы понять масштаб измерений, скажу, что за последние пять лет мы собрали 1,5 миллиарда точек данных о моем теле. Я подозреваю, что Кейт превзойдет этот показатель, учитывая, что технологии с тех пор, как я начал работать, значительно улучшились», — подчеркнул он.