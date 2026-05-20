Барселона объявила войну круизным туристам: для них вдвое поднимут налог на въезд.

Более того, городской совет Барселоны хочет полностью положить конец заходам круизных судов в каталонскую столицу, а мэр города Хауме Кольбони заявил, что его цель – свести к нулю количество пассажиров круизных лайнеров, которые просто останавливаются в городе на несколько часов, не имея Барселоны в качестве отправной или конечной точки своего путешествия, передает unian.net со ссылкой на express.co.uk

По словам Кольбони, город повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров с 4 евро до 8 евро с человека в день гораздо раньше, чем планировалось ранее. Это заявление последовало за ранее достигнутым соглашением о сокращении количества круизных терминалов в Барселоне с семи до пяти.

При этом повышенный налог в размере 8 евро вступит в силу в ближайшие несколько месяцев, а не будет вводиться постепенно до 2029 года, как планировалось изначально, объявил мэр. Этот сбор будет взиматься со всех пассажиров круизных лайнеров, которые остаются в городе менее 12 часов.

В будущем градоначальник хочет еще больше увеличить этот сбор, однако любое дальнейшее повышение потребует одобрения каталонского правительства.

Кольбони утверждает, что пассажиры круизных лайнеров, которые останавливаются в городе лишь ненадолго, приносят ограниченную экономическую выгоду, одновременно усугубляя перенаселенность и нагрузку на коммунальные службы.

Мэр также напомнил, что городской совет планирует постепенно отказаться от сдачи жилья в краткосрочную аренду к 2028 году.

"Туризм должен служить городу, а не наоборот. Мы хотим высококачественного туризма, поэтому мы реконструируем выставочный центр Fira de Barcelona, нас интересуют деловые туристы. Чего мы не хотим, так это массового туризма, поэтому мы постепенно откажемся от краткосрочной аренды жилья к 2028 году", – заявил он.

Издание напоминает, что в 2025 году порт Барселоны принял рекордное количество круизных судов – 832, и около 3,9 миллиона пассажиров.

Согласно данным с веб-сайта порта Барселоны, порт является ведущим круизным портом в Европе и Средиземноморье с семью международными пассажирскими терминалами.