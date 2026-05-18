report.az
18 Мая 2026, 21:18
9 144
Axios: Вашингтон считает новое предложение Ирана "недостаточным" для сделки

США посчитали новое предложение Ирана по прекращению боевых действий недостаточно приемлемым для достижения договоренностей.

"Иран представил обновленное предложение для заключения сделки о прекращении войны, но Белый дом считает, что оно не содержит значимых улучшений и его недостаточно для сделки", - отмечается в сообщении, передает report.az со ссылкой на axios.com

Президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны против Ирана, но склоняется к ее возобновлению из-за того, что Тегеран отвергает многие из его требований и отказывается пойти на существенные уступки по своей ядерной программе. Американский лидер завтра проведет совещание по вопросам безопасности для "обсуждения вариантов военных действий", отмечают источники.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна не намерена отступать от своих требований для урегулирования конфликта. Ранее сообщалось, что Пакистан передал представителям США пересмотренное иранское предложение по прекращению боевых действий. Новый документ содержит 14 положений, в которых делается акцент на прекращении огня и мерах по укреплению доверия.

Источник
report.az
