АUR на встрече с Никушором Даном запросила мандат на новое правительство Румынии

«Сегодня мы попросили мандат на формирование нового правительства. Таким образом, мы берём на себя ответственность за вхождение во власть и вывод Румынии из кризиса. Именно эти цели стояли и за вынесением нами вотума недоверия. Половина Румынии возлагает на нас свои надежды, и эта часть страны должна быть представлена и политически, должна участвовать в принятии решений. Её больше нельзя игнорировать, как это происходило в течение последнего года», — заявил Джордже Симион, сообщает Digi24.

Лидер AUR также сообщил, что представил президенту план партии по выводу страны из нынешнего кризиса.

«Мы представили Никушору Дану план AUR по выводу Румынии из кризиса и готовы обсуждать с любым напрямую вовлечённым участником решения, которые помогут вывести страну из ситуации, в которую её привели. Мы не виноваты ни в экономическом, ни в политическом кризисе. Мы не были у власти, не отменяли выборы, однако на наших плечах лежит серьёзная ответственность. Пришло время оставить разногласия в стороне и стать частью решений. Ответственных решений. Именно этого ждут румыны, а не бесконечного продолжения политического кризиса, который обходится всё дороже», — подчеркнул Симион.